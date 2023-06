Cecilia Roth volvió a criticar la serie de Fito Páez: “Parece escrita por una inteligencia artificial”

Cecilia Roth volvió a criticar El amor después del amor, la serie de Fito Páez (Video: C5N)

“Es una serie como todas las series con la necesidad de enganchar al público, un capítulo tras otro. Está muy edulcorada para mí, está sin la mística, la vida tiene mística en sí misma. En una serie es muy difícil recuperar esa mística”, había dicho la semana pasada Cecilia Roth en Socios del Espectáculo (El Trece) sobre el El amor después del amor, la serie biográfica de Netflix que pone en escena una mirada acerca de los primeros 30 años de vida de Fito Páez, y donde obviamente se incluye cómo se inició el vínculo entre ella y el músico rosarino. Ahora, la actriz volvió a la carga al opinar de la biopic aunque en otros términos.

“Fue una relación muy hermosa, realmente fue un encuentro hermoso de dos almas. Me acuerdo que cuando lo conocí mi depiladora me dijo: ‘¿Qué le viste?’. ‘El alma le vi’”, recordó Cecilia acerca de los inicios con Fito en una entrevista con Diego Iglesias para El viaje (C5N). Y al ser consultada por la serie, lo primero que dijo fue: “¡De eso no quiero hablar!”. A lo que luego agregó lo siguiente, entre divertida y con suma ironía: “Además abona a la teoría de que yo aburguesé a Fito”.

Y desarrolló, mordaz: “La chica rubia rica que es súper famosa que tiene casas espectaculares y se conocen en una casa espectacular, ella lo lleva a una casa espectacular y le dice: ‘¡Un loquito rockero en mi casa no quiero!’... Por favor señor, díganme quién puso eso. Supongo que todas las biopics tienden a hacer una especie de cosa comestible y que te produzca todo tipo de sentimientos. Está como escrita por una inteligencia artificial que sabe por dónde irte. ‘Bueno, ahora van a llorar todos’”.

Cecilia Roth opina sobre las series biográficas (Video: C5N)

“La vida de Fito tiene momentos trágicos. Pero a mi lo que me pasó fue que me dieron ganas de tirar cosas contra la tele. Pero porque esto sí lo sé, de verdad. Aunque creo que está muy bien hecha, no me creo que Fito es Fito y Fabi (Cantilo) es Fabi... Están muy bien todos, pero... Además cualquier palabrita que se diga (desde los personajes)... ¡Yo no dije eso, no dije eso!”, insistió Cecilia con su punto.

A continuación, habló de forma general acerca de las series biográficas y contó que la tentaron para realizar una sobre su vida. “Yo nunca entendí por qué uno acepta a que hablen de tu historia. A Ariel (Rot) y a mí, posterior a lo de Fito, nos llamaron para hacer una biopic sobre dos hermanos argentinos que triunfan en España. ¡Yo no quiero que nadie sepa mi vida, menos que la conozcan contada con alguien que haga de Pedro Almodóvar! ¡Me pego un tiro!!, se rio Cecilia. “Y no entendían muy bien por qué nosotros ‘teniendo esa oportunidad que nos daba la vida’ lo rechazábamos. Pero la vida ya me la dio, ya la viví, no necesito tener la foto de eso. Menos con alguien que no soy yo. Pero bueno, son decisiones que uno toma y son absolutamente respetables”, argumentó a continuación.

“A la gente le gusta mucho, por la calle me dicen: ‘Che, qué bien que estás en la serie’. ¡Pero qué confusión!”, dijo entre risas y sorprendida por la repercusión. “La gente está muy enganchada y ahí hay una situación de estar en la boca de mucha gente, en el pensamiento de mucha gente, que de verdad cree que fue así. Lo lindo es que les pase algo, que se emocionen o la música, que es la banda sonora de la vida de varias generaciones. Creo que atrapa mucho por eso”, reflexionó.

Cecilia Roth

“El primer capítulo lo vi en Madrid con mi padre, mi hermano y su mujer. Los hijos de Ariel la vieron por su lado, lloraron, les fascinó, les encantó. Pero nosotros dijimos: ‘¿¿¡¡What!!?’. Después no la seguimos viendo, pero yo en Buenos Aires quise verla y volví a ver el primer capítulo y la vi toda, casi de seguido. Para saber, porque no podés decir algo sobre algo que no viste”, contó acerca de cómo vio El amor después del amor. Pese a las críticas, Cecilia destacó la realización: “Soy respetuosa y me parece que hicieron mucho laburo... Y que todo lo demás es por mí, no por ellos”.

