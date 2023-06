Fito Páez habló después de su operación y llevó tranquilidad a sus seguidores

Con la edición de su biopic El amor después del amor, la exitosa gira por los treinta años del disco homónimo, más su reedición con nuevas versiones, Fito Páez vive un momento de plenitud profesional. El rosarino se encuentra de gira permanente, recorriendo diferentes ciudades de todo el mundo y agotando localidades allí donde se lo proponga.

Sin embargo, en las últimas horas sus fanáticos se preocuparon al trascender la noticia de que lo habían operado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires. “Fito tuvo una intervención quirúrgica en el sanatorio Otamendi. Algunos hablan de cierta urgencia en la operación. En realidad, era una operación quirúrgica programada. Trascendió que es un tema que tiene que ver con tiroides”, informó la periodista Jimena Grandinetti en Arriba Argentinos (El Trece).

“La discográfica Sony envió un comunicado en el que contaba que Fito había sido internado para esta operación. No brindaron mucha más información, hay cierto hermetismo. Sí, se quedó algunas horas en observación en el sanatorio”, agregó la comunicadora, que aclaró que la cirugía habría sido exitosa. “Después, ya pudo irse a su casa a descansar. Lo próximo que se viene para Fito es una gira por Europa. Le toca irse para España con El amor después del amor”, finalizó.

Desde entonces, las redes sociales manifestaron su preocupación por la salud del rosarino, quien al ver las repercusiones, decidió grabar un mensaje para llevar tranquilidad. El músico se mostró en el living de su casa junto a su hija Margarita y en un modo entre sorprendido y relajado contó cómo se sentía a horas de la operación.

Fito Páez con sus hijos Martín y Margarita (@fitopaezmusica)

“Hola gente, estamos con Margui felices viendo películas de Clint Eastwood”, afirmó y minimizó la importancia de la intervención. “Quiero llevar tranquilidad porque ayer me operé y era menos que sacarse una muela, una cosa que estaba programada hace meses”, agregó. “No se preopen, sigue todo igual, queda España, queda un año loco todavía”. “Gracias por preocuparse pero no pasó nada. A veces unos chicos de los medios dicen cositas y llevan preocupación a donde no deberían”, cerró mientras se escuchaban las risas de su hija.

Precisamente Margarita, hija de Fito Páez y Romina Ricci, cumplió 19 años el pasado 4 de junio y en su cuenta de Instagram mostró imágenes de la torta con la que sopló las velitas en la celebración causando gran repercusión entre sus seguidores.

Con una foto muy conocida de Charly García -artista cercano a Fito si los hay- en la que el genial músico aparece haciendo señalando con el dedo del medio de su mano derecha al dorso de la remera de una persona en la que dice “normal”. La imagen en cuestión fue tomada por la reconocida fotógrafa Nora Lezano en la época en que seguía a Charly a sol y sombra. Ahora, convertida en pastel de cumpleaños para Margarita.

En las Instagram Stories que publicó, Margarita compartió dos fotos distintas de la torta en cuestión. En la primera se ve el primer plano sobre la imagen de Charly y en la siguiente, una re-publicación de una story de una amiga, se la ve a ella sosteniendo el pastel y sonriendo con alegría.

