La salud de Fito Páez: tuvo que ser intervenido quirúrgicamente

Fito Páez (Chule Valerga)

Fito Páez tuvo una operación programada en el sanatorio Otamendi, ubicado en Azcuénaga 870, en Barrio Norte. La discográfica Sony fue la encargada de dar a conocer los detalles de la intervención a la que se sometió el popular cantante rosarino.

“Fito tuvo una operación, una intervención quirúrgica en el sanatorio Otamendi. Algunos hablan de cierta urgencia en la operación. En realidad, era una operación quirúrgica programada. Trascendió que es un tema que tiene que ver con tiroides”, informó la periodista Jimena Grandinetti en Arriba Argentinos (El Trece).

“La discográfica Sony envió un comunicado en el que contaba que Fito había sido internado para esta operación. No brindaron mucha más información, hay cierto hermetismo. Sí, se quedó algunas horas en observación en el sanatorio”, agregó la comunicadora.

Por último, Grandinetti manifestó que la cirugía habría sido exitosa. “Después, ya pudo irse a su casa a descansar. Lo próximo que se viene para Fito es una gira por Europa. Le toca irse para España con El amor después del amor”, finalizó.

El músico está atravesando un inmejorable momento luego de estrenar con un éxito rotundo la serie sobre tu vida. En la foto, junto a Iván Hochman, quien lo interpretó

Recientemente, se generó revuelo por el lanzamiento de El amor después del amor, la serie biográfica de Netflix que pone en escena una mirada acerca de los primeros 30 años de vida del artista. Más allá del éxito, hubo fuertes críticas sobre la ficción de parte de Cecilia Roth, la actriz que tuvo un vínculo amoroso con el cantante.

“Es una serie como todas las series con la necesidad de enganchar al público, un capítulo tras otro. Está muy edulcorada para mí, está sin la mística, la vida tiene mística en sí misma. En una serie es muy difícil recuperar esa mística”, había dicho la actriz en una entrevista con el programa Socios del Espectáculo (El Trece).

Luego, Cecilia tuvo en una charla con Diego Iglesias para El viaje (C5N) en la que habló de su romance con Fito: “Fue una relación muy hermosa, realmente fue un encuentro hermoso de dos almas. Me acuerdo que cuando lo conocí mi depiladora me dijo: ‘¿Qué le viste?’. ‘El alma le vi’”.

Al ser consultada por la serie, lo primero que dijo fue: “¡De eso no quiero hablar!”. A lo que luego agregó lo siguiente, entre divertida y con suma ironía: “Además abona a la teoría de que yo aburguesé a Fito”. Además, manifestó: “La chica rubia rica que es súper famosa que tiene casas espectaculares y se conocen en una casa espectacular, ella lo lleva a una casa espectacular y le dice: ‘¡Un loquito rockero en mi casa no quiero!’... Por favor señor, díganme quién puso eso. Supongo que todas las biopics tienden a hacer una especie de cosa comestible y que te produzca todo tipo de sentimientos. Está como escrita por una inteligencia artificial que sabe por dónde irte. ‘Bueno, ahora van a llorar todos’”.

“La vida de Fito tiene momentos trágicos. Pero a mi lo que me pasó fue que me dieron ganas de tirar cosas contra la tele. Pero porque esto sí lo sé, de verdad. Aunque creo que está muy bien hecha, no me creo que Fito es Fito y Fabi (Cantilo) es Fabi... Están muy bien todos, pero... Además cualquier palabrita que se diga (desde los personajes)... ¡Yo no dije eso, no dije eso!”, cerró Cecilia.

