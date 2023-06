Marixa Balli vivió un episodio violento en la puerta de América: gritos, acusaciones y la intervención de la policía

Marixa Balli se involucró en un conflicto que terminó con la policía de por medio (Video: LAM)

Sin lugar a dudas, Marixa Balli está en uno de los mejores momentos de su carrera. Tras regresar a la televisión como panelista de LAM, la bailarina se convirtió en una de las principales figuras del programa conducido por Ángel de Brito por América. Y suele ser noticia a diario no solo por su lengua filosa, sino también por las incontables anécdotas personales que suele compartir con el público en cada programa.

Este martes, Balli vivió un tenso e incómodo momento en la puerta de los estudios de América en Palermo, cuando estaban en el corte del programa, según contaron testigos y por los videos que quedaron registrados del momento hubo gritos, empujones y mucha furia. Incluso debió intervenir la policía a raíz del dramático incidente.

“Salí una hora más tarde de #LAM porque me vi involucrado en una guerra de Marixa Balli versus dos personas que no querían devolver un perro. Nunca un día de paz en este programa”, comentó Federico Bongiorno que es productor del ciclo que conduce Ángel de Brito.

La situación se dio cuando la propia Marixa inició un vivo en sus redes sociales para contar lo que estaba ocurriendo. Una mujer y su hijo reclamaban que la perra que paseaba con otra pareja era en realidad de ellos.

Marixa Balli se refirió al incidente que vivió en la puerta de América (Video: Instagram)

A raíz de este conflicto y por el cariño que Marixa siente por los animales, ella forma parte de una ONG que ayuda a encontrar a mascotas perdidas, es por eso que decidió involucrarse ante esta situación y ayudar a los damnificados. La pareja acusada se mostraba muy nerviosa, es por eso que Balli decidió intervenir hasta que esto se resolviera.

En ese momento, el animal reconoció a la mujer y al nene que estaba con ella. Mientras que el hombre se puso agresivo y afirmó que la perra reaccionaba así “porque era muy amigable”. “La perra de ella tiene tres años y la mía tiene un año, mirá los papeles del veterinario”, le gritó el hombre a la panelista de LAM.

“Me da vergüenza el tema de que salió todo el canal, gracias a Dios. Yo estaba en el corte, se escuchaban los gritos desde el estudio”, sostuvo Marixa y sumó: “Todo el staff se preocupó. Maravilloso el canal, los custodios, llamaron a la Policía y todo lo que ustedes vieron. Gracias a todo el equipo y a todos mis compañeros porque se recontra... yo estoy muy emocionada, se preocuparon todos mucho”.

¿Cómo terminó la historia? La perra en cuestión se llama Sasha y gracias a la intervención de Marixa pudo reencontrarse con su familia verdadera, la cual está conformada por la mujer que la reconoció, su marido y dos hijos chiquitos.

“La perrita tiene las mismas marcas, tiene el mismo cuello, gracias a la policía, está muy asustada y está lastimada. Vivimos una situación muy fea, me empujaron, me tiraron al suelo, lo vieron todos mis compañeros, un papelón”, sostuvo Marixa y explicó: “Ella (por la mascota) estaba muy shockeada, está como lastimada y yo estoy muy emocionada. Encima este chico estaba muy agresivo, nunca me habían tirado de esa manera al suelo, con esa agresión, el chico estaba muy nervioso, no pensó que iban a aparecer los dueños y él se la quería quedar”, concluyó la panelista.

Seguir leyendo: