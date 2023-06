Marixa Balli contestó con picardía una pregunta sobre el vínculo entre Carmen Barbieri y Rodrigo

Marixa Balli y Carmen Barbieri, enfrentadas por Rodrigo

Desde hace muchos años que Marixa Balli y Carmen Barbieri están enfrentadas y mantienen una guerra fría mediática. Y a juzgar por las últimas declaraciones de la bailarina y actual panelista de LAM (América), parece que la reconciliación entre las dos está lejos, muy muy lejos. El nudo del conflicto parecería estar en un supuesto “tercero en discordia”, que sería nada más y nada menos que Rodrigo El Potro Bueno, el cuartetero cordobés fallecido en el año 2000.

Cuando Rodrigo llegó en Buenos Aires a comienzos de la década del 90 para darle mayor rodaje a su incipiente carrera musical, conoció a Marixa, quien fue protagonista del videoclip hot “La chica del ascensor”. A partir de allí iniciaron una relación que tuvo sus idas y vueltas, incluyendo algunos capítulos ciertamente tóxicos (”Me esposó a una silla porque yo no lo quería acompañar a unos shows un viernes a la noche”, contó Balli años atrás, revelando el costado más celoso del ídolo) y también acusaciones cruzadas de infidelidades. Ahí es donde entraría la mamá de Fede Bal.

Es que según se comenta, Marixa le tenía celos a Carmen por el vínculo que Rodrigo tenía con ella. Así las cosas, este martes en El Observador (FM 107.9), Ángel de Brito -que está reemplazando en la conducción a Yanina Latorre, que se encuentra de vacaciones con su marido- recibió la visita de Marixa. Y en un momento del programa, el conductor leyó una pregunta picante formulada por un oyente público: “¿Carmen Barbieri estaba caliente con Rodrigo?”.

Marixa Balli y Carmen Barbieri

Y la respuesta de Balli no se hizo esperar. Fue con altas dosis de picardía e ironía. “Humm... Lo dejo a tu criterio”, dijo finalmente y citando a la conocida frase de Karina Jelinek, diciendo poco y mucho al mismo tiempo. Por el momento, la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine) no se pronunció al respecto.

En congruencia con esta histórica disputa, semanas atrás en LAM, Balli formuló declaraciones de munición gruesa contra la exmujer del recordado Santiago Bal. Marixa trajo a este presente un viejo episodio que habría cambiado la relación entre ella y Carmen para siempre. Y que por ese motivo, no estaría “dispuesta a perdonarla”. “La gente no cambia. Hay cosas que no se hacen. Jamás. Y no se lo voy a perdonar nunca”, dijo de manera enérgica la panelista.

Sin querer dar demasiados detalles para restarle importancia, Marixa hizo referencia a una entrevista que Barbieri le hizo en un programa, en el cual leyó un mensaje muy hiriente de parte del público, específicamente alguien que la trataba de “mufa” a la exbailarina del Teatro Colón.

Marixa Balli

“Me hizo mucho daño. Si tenés tanto código, tenés que cerrar el pico. Fue muy hiriente”, dijo Marixa, aun muy dolida y furiosa contra Carmen. Por otro lado, la actual panelista de LAM también recordó que tras la trágica muerte de Rodrigo -ocurrida el 24 de junio del año 2000- Barbieri también la atacó. “Ella decía que yo me colgué de Rodrigo. Horrible. Me odiaba”, cerró el tema con cierto dejo de bronca.

Semanas atrás, en LAM se abrió una polémica en torno a la inspiración de Rodrigo para escribir su clásico “Lo mejor del amor”. “Se lo dedicó a una vecina de él que tenía una historia secreta con un señor, y entonces él pasaba siempre en el mismo horario, de ahí lo de ‘él pasa a verla a las seis’, y ahí nace la trama, la poesía, que después me la pasa a mí y armo los arreglos. Tampoco es que él se lo canta a una vecina, cuenta una historia de una vecina con su amante. Denegado totalmente que le haya dedicado una canción a Marixa”, dijo Tedi Tessel, quien fuera músico del cuartetero.

“No lo puedo creer de Tedi, que el día que Rodrigo falleció mi dijo que soy la musa inspiradora y que me tendría que llevar las regalías. Increíble, pero nunca me quisieron, tendrán sus mambos. Es que yo, mientras estuve al lado de él, fui muy frontal con sus músicos y con lo que pasaba y con lo que molestaba. ¿Por qué no hablaban cuando estaba vivo?”, respondió Marixa. Y para probar su punto, realizó una significativa publicación en sus redes sociales a partir de unos recuerdos que conserva del cantante: un par de guantes de box y una carta.

Marixa Balli mostró los recuerdos que guarda de Rodrigo, en medio de una intensa pelea mediática (Twitter)

“Lo vivido no tiene archivo, esos lindos momentos”, detalló la morocha al presentar el escrito en lapicera que reza: “Por todo lo que te quiero, porque el sol no tiene amigos. Porque con la luz de la vida un día nos conocimos. Porque fuimos tan solos por Avenida del Libertador, creíamos ser dos personajes: Fue lo mejor del amor”, y la firma de Rodrigo.

Además, a eso le sumó la fotografía de los guantes, de los que aclaró: “Me voy a dormir con este hermoso recuerdo, siempre en mi corazón. Regalo de los shows en el Luna Park”, al adjuntar la fotografía, donde se lo puede ver dedicado” con todo el amor”

Seguir leyendo: