Gran Hermano Chile: el clon de Alfa, la participante más longeva y los parecidos con los jugadores argentinos

Gran Hermano Chile: la entrada a la casa de Mónica Ramos, la participante más longeva

La nueva edición de Gran Hermano Chile, que tuvo su debut el pasado lunes, se desarrolla en la casa que albergó a los “hermanitos” argentinos en 2022. Redecorada y con algunas reformas, será el hogar de 18 participantes, 10 mujeres y 8 hombres. Todos ellos estarán sometidos a las mismas reglas que la versión argentina.

El ciclo mantiene las mismas reglas que en otras ediciones internacionales pero ya desde el estreno batió un récord mundial, con la inclusión de Mónica Ramos, una participante de 77 años. La mujer fue la octava jugadora en entrar a la casa y se convirtió así en la más longeva de Gran Hermano a nivel mundial. Mónica trabaja en ferias ambulantes y sorprendió por su estilo y vitalidad. Defendió su pelo color violeta y se rió de quienes la tildaron de “vieja ridícula” cuando cambió su color.

Gran Hermano Chile: la presentación de Mónica Ramos

“Me siento bien, estoy conforme con lo que soy”, apuntó Ramos antes de ingresar a la casa. “Me gusta participar en esto porque es una oportunidad que no se da dos veces en la vida y menos a mi edad”, admitió.

El encargado de darles la bienvenida a los participantes, desde Buenos Aires, fue el conductor del matinal Contigo en la mañana, Julio César Rodríguez. Desde Santiago de Chile, la conductora Diana Bolocco condujo la gala e interactuó con los familiares de los flamantes jugadores.

Francisco, participante de Gran hermano Chile, fue comparado desde un primer momento con Alfa

El promedio de edad de los participantes es de 30 años, y según sus edades, están divididos así: dos son menores de 20 años, trece tienen entre 20 y 40, y tres son mayores de 40. Otro de los datos revelados por el equipo de Gran Hermano Chile tiene que ver con sus ocupaciones: nueve son profesionales, seis tienen un oficio y tres son estudiantes. En cuanto a su estado civil, once son solteros, tres están en pareja, dos están divorciados y dos están casados. Y entre ellos, suman seis hijos.

La presentación de los participantes llamó poderosamente la atención al público argentino e incluso a los exparticipantes de la versión local, que encontraron similitudes en los perfiles de los nuevos concursantes respecto de la edición que coronó a Marcos Ginocchio.

"Alfa hay uno solo", escribió el propio exjugador apenas comenzó la versión chilena

El primero en despertar todo tipo de comentarios fue Francisco, señalado por varios como el Alfa chileno por su look parecido y el uso del pañuelo que caracterizó al polémico sexagenario que actualmente es parte de Polémica en el bar. “Soy mecánico y me gustaría ser el papá de la casa” fue la manera en la que se presentó el participante de 61 años.

“Alfa hay uno solo”, opinó el propio Walter a través de sus redes sociales, refiriéndose a Francisco. Pero allí no quedaría todo, ya que previo a eso compartió una imagen de tres jugadoras, Jennifer, Francisca y Maite, y las comparó con Cata, la Tora y Martina.

Nacho, a través de su cuenta de Instagram, preguntó a sus seguidores si lo veían igual a Hans, de Gran Hermano Chile

Nacho, en tanto, también aprovechó el estreno de esta nueva edición para referirse en sus redes sociales a los nuevos hermanitos, momento en que él mismo publicó su fotografía al momento de ingresar por primera vez a la casa el año último, y compararlo con el ingreso del participante Hans, para lo cual publicó una encuestra donde sus seguidores debían afirmar si los veían parecidos o no. También reflexionó sobre este nuevo comienzo: “Pensar que hace 8 meses yo entraba por primera vez a esa casa. Siendo realmente el primer jugador que pisaba”, relató.

Julieta Poggio también dio sus impresiones al comenzar Gran Hermano Chile

Por su parte, Julieta Poggio aclaró: “Se me hace muy raro verlo desde afuera y ver otras personas en la casa, me trae demasiados recuerdos de ese primer día, sensaciones y mucha nostalgia, quiero volver un ratito me parece. Qué locura y qué experiencia tan única es”.

Y justamente Juli fue una de las exparticipantes nombradas por los nuevos, cuando en un momento en la cocina Francisca y Lucas reconocieron haber visto la instancias de la versión argentina: “En Argentina no había ninguna mina así, eran todas...”. “Tan perra, no”, afirmó Fran sin dudar, hablando de ella misma. “La que la rompió era Juli”, confesó él, para luego seguir: “Era calladita, estaba muy guapa, pero era igual que Marcos. Él era muy calladito“. ¿Más datos? Lucas es profesor de Jiu Jitsu, el mismo arte marcial que practica Marcos.

El perfil de Skarleth de Gran Hermano Chile remitió en las redes sociales directamente a Daniela Celis

Desde su ingreso a la casa de Gran Hermano Chile, Jennifer fue comparada con María Laura, la querida "Cata"

