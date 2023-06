Cinthia Fernández expuso a quienes criticaron su cuerpo y reveló un problema de salud: “Pueden causar daño”

La furia de Cinthia Fernandez contra quienes criticaron su cuerpo

Que Cinthia Fernández no se calla nada no es ninguna novedad. Tanto en su participación como panelista de televisión como en su incesante actividad en redes sociales, la bailarina suele dejar bien en claro sus opiniones. Y en las últimas horas cruzó a unos seguidores que habían criticado su aspecto físico y le dedicó varias historias en su cuenta de Instagram.

Todo se disparó cuando la mamá de Charis, Bella y Francesca mostraba una de sus habituales producciones y recibió una serie de comentarios vinculados al tamaño de su panza y preguntándole si estaba embarazada. A raíz de esto, se mostró de perfil, mostrando sus abdominales bien marcados, producto de su intenso entrenamiento y expuso a quienes la criticaron.

Fui madre de tres niñas y tuve un embarazo gemelar que te destruye. A los siete meses tenía lo que tiene una madre a los 9 meses”, señaló y explicó por qué a veces luce hinchada. “Tengo una cirugía por diástasis de 40 puntos que si me tocás se sienten. Tenía desgarrada la pared abdominal, se me salían las tripas básicamente, me la pasaba vomitando, me sentía para el o... y tenía la panza con una punta, tenía una diástasis zarpada estuve a punto de ponerme una malla y tener una hernia”.

Durante su extenso testimonio, la ex de Matías Defederico contó una situación de salud que le ocurre en algunas ocasiones y que los médicos no logran dar cuenta con precisión de qué se trata: “Tengo un problema estomacal al que aún no le han encontrado la vuelta, evidentemente estoy rechazando la lactosa, no saben pero me tengo que hacer un examen genético para saber a qué soy alérgica”.

En este punto compartió el mensaje de un seguidor que resumía su enojo. “Parece que está embarazada o es mi idea”, era lo que se decía de ella, y aprovechó para explicar que según el día, y a raíz de este inconveniente que no logra descifrar, se le forma como un pequeño globo en la parte baja de los abdominales. “Evidentemente es por algún alimento que me hace esa reacción alérgica”, conjeturó.

Y allí volvió a apuntar contra los mensajes referidos a su cuerpo: “Si tuviera panza de grasita, estos mensajes no deberían existir más, porque vos no sabes por lo que está pasando una persona. Hay madres que le pega como el traste haberse quedado con un cuerpo que no era el que querían, y estos comentarios pueden causar anorexia o bulimia en una persona”, advirtió.

En el mismo sentido, agregó que “no va más juzgar cuerpos ajenos. Yo estoy muy bien plantada, sé los problemas que tengo, pero quizás se cruzan con alguien que está pasando un mal momento y pueden hacer daño”. Y a continuación le pidió a sus seguidores, que superan ampliamente los 5 millones, que reporten a esas cuentas: “Fúguense de Instagram, estas cosas no tienen que pasar más”, cerró.

