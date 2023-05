Cinthia Fernández realizó una limpieza energética para su nuevo proyecto: “Hay gente que quiere que me pise un tren”

Cinthia Fernández buscó alejar las malas vibras

En los últimos días, Cinthia Fernández vivió unos cuantos episodios desagradables. Desde contratar a un carpintero y que haga mal su trabajo, hasta acudir de emergencia a una guardia para que atiendan a su hija, o incluso la situación vivida con sus vecinos en el recordado incidente con el gas pimienta. Según ella, la racha negativa tiene una explicación y decidió tomar cartas en el asunto antes de lanzarse a un nuevo emprendimiento.

A través de unos videos, la bailarina dio una particular explicación a todo lo que venía sucediendo: “Hay cosas que no les conté, que obvié, porque hay gente que se alimenta y disfruta de que a mí me pasen cosas, que quieren que me pise un tren, un montón de cosas que ustedes ya saben, y ya saben de las personas que estoy hablando. Gente de mierda que no tiene nada que hacer”, adelantó, antes de entrar en el tema en cuestión.

“Este mismo mes me chocaron tres veces de la misma manera. Mi mamá acaba de dejar las nenas en el colegio y le chocan el remís”, continuó, para luego expresar: “Son todas cosas de las que venimos zafando, de todos los gualichos y las mierdas que nos tiran. E imaginate con esta noticia de un emprendimiento nuevo”, prosiguió.

Por este motivo, se acercó en las últimas horas al local donde realizará su proyecto, del que no quiere revelar detalles, con la intención de limpiarlo de malas energías. Y destacó a la persona encargada de realizarlo: “Ve las historias de cada casa y las historias de cada persona”, aclaró.

“Fueron con un péndulo a medir las energías del lugar, para que todo fluya, para que todo esté bien. Cuando el péndulo gira en favor de las agujas del reloj, está todo ready. El tema es cuando gira en contra”, explicó, tras lo cual mostró un video del péndulo frente a un espejo y la persona que se encontraba con ella le advirtió que retire ese espejo del lugar. “Es pura negatividad”, afirmó.

Otra de las cosas que ocurrieron en medio de esa limpieza energética, fue que no podían utilizar los productos previstos a tal fin. “Costaba prender las cosas con las que íbamos a limpiar la casa, que son plantas naturales, productos bien de la tierra que dan buena energía. Por lo general, esas cosas prenden en un minuto, pero cuando cuesta prender es porque es tremendo”, detalló.

Cinthia Fernández apuntó contra un carpintero

También expresó que los dolores de cabeza comenzaron al ponerse delante de ese espejo. “Imagínense la macumba que tengo encima”, lanzó, para luego aclarar que no sucede lo mismo en su domicilio particular, donde las energías fluyen de manera positiva. “De hecho, cuando fuimos a mi casa, estaba todo cero pesado, el carbón prendió al toque, una cosa de locos. Uno entiende que me están pinchando el muñeco. Les quería mostrar esto porque me pareció impresionante y creo que el día que puedan hagan esa limpieza porque gente de mierda y mala hay siempre”.

Cabe recordar que en medio del escándalo por su incidente con una vecina que celebraba el cumpleaños de 15 de su hija, Cinthia tuvo un problema doméstico en el que manifestó su enojo con un carpintero que fue a poner muebles a su casa pero “le rompió todo”. Y como es su costumbre, lo mostró en las redes sociales: “¡Miren lo que hizo! Todos los cerámicos me partió”, relató la mediática mientras filmaba el interior de su baño como prueba de lo que había hecho el trabajador.

Seguir leyendo: