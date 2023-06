Flor Vigna reconoció que atravesó una crisis de pareja con Luciano Castro y reveló cómo la superaron

Flor Vigna contó los motivos que la llevaron a tener una crisis de pareja con Luciano Castro (Video: "Biri Biri", República Z)

Semanas atrás circularon fuertes versiones sobre la pareja, y la palabra de ella dejó más dudas que certezas. Por ese entones, los rumores indicaban que Flor Vigna y Luciano Castro atravesaban una crisis sentimental. Algunos, incluso, se animaron a decir que “se estaban separando”. Al ser consultada, y siempre apelando a su honestidad, la cantante se sinceró: “No es de mala, pero esta vez prefiero no decir nada”, dijo sin intención de referirse al respecto.

Sus palabras alimentaron aún más aquellos dichos, hasta que el propio actor los desmintió y sostuvo que estaba todo bien entre ellos. Hoy se supo que dicha crisis en verdad sí existió y que luego de una profunda charla de pareja, los actores decidieron apostar a su relación y al amor que nació hace casi tres años, cuando se conocieron entrenando en un gimnasio de zona norte, en agosto 2021.

Flor visitó Biri Biri, el programa de Julieta Puente y Stéfano De Gregorio en República Z, y allí admitió que la pareja atravesó una crisis cuando ella dejó El Divorcio, la obra teatral que protagonizaba junto a Luciano Castro, Carla Conte y Pablo Rago. “Una pareja pasa mil millones de cosas y creo que todo se tergiversó cuando yo dejé la obra”, aseguró la cantante luego de afirmar que con el actor siguen juntos y que ahora “está todo bien”.

Luciano Castro y Flor Vigna

“Y en estos programas, que uno puede hablar más y no te cambian tanto las cosas, creo que hay que normalizar que por ejemplo hace poco tuve una crisis laboral también”, explicó en el ciclo que se emite de lunes a viernes de 11 a 13 y del que también son parte Sebi Manzoni -a quien se conoce como La Tía Sebi- y Mica Lapegüe. “A veces las crisis son de un día. Entonces, es normal que con tu pareja hables, redobles la apuesta y digas ‘entonces, seguimos, no seguimos...’”, reflexionó la ex Combate.

Por su parte, destacó el hecho de poder tener la posibilidad de sentarse a hablar con Luciano Castro y enfrentar las adversidades. “Siempre, cuando se plantean esas cosas, lo hacemos con mucho amor también”, y reprodujo algunas de las cuestiones que se plantearon en medio de la crisis de pareja: “Che, ¿es sano seguir?”; Bueno, ¿cómo podemos hacerlo?”.

“¿Y les pasó eso estos días?”, preguntó Sebi y Flor, lejos de eludir la respuesta, aseguró: “Sí, pero te juro que desde un lugar re lindo”. Y reveló que uno de los principales motivos es que no estaban encontrando momentos para la pareja en sí. Que se estaban viendo mucho, pero en el marco de la obra de teatro. “No nos estábamos pudiendo ver mucho, estamos muy a mil los dos”, remarcó sobre los distintos proyectos laborales de cada uno.

Flor Vigna y Luciano Castro

“Solamente nos veíamos en el teatro, con mucha presión. En el teatro me pasaba que lideraba el proyecto de la música y no me salía todo. Quise hacer todo y no me salió”, aseguró sobre el motivo que la llevó a decidir dejar la obra y enfocarse en su carrera musical.

Y concluyó: “Lo que hablamos con Lu es cómo hacer para que nuestra relación tenga que ver con nuestros tiempos sin pensar que es personal”.

Flor Vigna y Luciano Castro están en pareja desde octubre del 2021 cuando se conocieron en el gimnasio en el que entrenaban. “Me costó encararla porque estaba seguro de que no me iba a dar bola. Por una cuestión normal, le puede pasar a cualquier chico con cualquier chica”, contó el actor por ese entonces.

“Me escribió eso en un mensaje. La diferencia de edad es lo que menos siento. (Luciano) es la persona más activa del mundo. Parece que tiene 18 años, me lleva a hacer todos los deportes, todas las cosas. Me encanta. ¿Qué te voy a decir?”, agregó la bailarina, visiblemente enamorada.

Seguir leyendo: