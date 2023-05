Flor Vigna fue consultada sobre los rumores de crisis con Luciano Castro y su respuesta arrojó más dudas

Flor Vigna habló de los rumores de crisis con Luciano Castro (Video: Mañanisima)

Flor Vigna y Luciano Castro están en pareja hace un año y medio, y desde que se conocieron en el gimnasio, se volvieron inseparables. Si bien cada uno sigue viviendo en su casa y por el momento evitan la convivencia, comparten todos los planes, fiestas, vacaciones e incluso ensamblaron a la perfección la familia con los dos hijos que. el actor tuvo son Sabrina Rojas. También Castro se mostró mucho más relajado con la prensa y en sus redes sociales comenzó a compartir más contenido sobre su vida privada, demostrando que está muy feliz con su presente sentimental y laboral.

Pero en las últimas semanas, la pareja enfrenta rumores de separación. En esta oportunidad, fue la bailarina quien se expresó al respecto, intentando poner fin a las especulaciones y habló del tema, aunque generó más dudas que certezas para los fanáticos de la pareja. Fue en Mañanisima, el programa que conduce Carmen Barbieri, donde Estefi Berardi contó que se comunicó con Vigna para saber cómo estaba su relación con Luciano.

“Le escribí para preguntarle si se bajaba de la obra por una crisis, como se estaba diciendo, porque mi entorno -tenemos amigos en común- decía que estaba todo bien, que Luciano es divino y que se aman”, comenzó diciendo la panelista en diálogo con Pampito, su compañero.

En ese sentido, Berardi aclaró: “Ella siempre me contesta y me tira la posta, pero esta vez tardó mucho en responderme. Le insistí y le dije que tal vez era el tema del día porque se dijo mucho que estaba separada y me contestó de una manera muy extraña. Me puso ‘Perdón, Estefi. No es de mala, pero esta vez prefiero no decir nada’”.

Al escuchar a su compañera, Pampito se mostró sorprendido y contó que el pasado fin de semana, el domingo más precisamente, los vio llegando al teatro juntos “caminando de la mano y sonriendo”. “Ellos no me vieron a mí porque yo venía en un auto. Los vi re bien juntos”, cerró el periodista quedándose helado por la respuesta de Flor.

La bailarina y el actor están juntos hace casi dos años

Cabe destacar que no es la primera vez que surgen rumores de crisis y a pesar de eso tanto Flor con Luciano siempre se ocuparon de desmentir y de aclarar que esta todo bien entre ellos. En caso de que ahora efectivamente se trate de una ruptura, sería algo sumamente reciente ya que hace un mes Vigna sorprendió a Castro con un especial regalo de cumpleaños y estaba todo bien entre ellos.

“Le preparé una sorpresa a Lucho y es tirarnos de este avión para festejar la vida misma. Vamos a hacer paracaidismo y les vamos a estar mostrando todo”, comenzó diciendo la ex Combate en un video en las redes sociales. Y luego mostró el momento en el que el galán subía la avión. “Una vez me dijo que quería hacerlo y hoy lo traje de sorpresa”, escribió sobre la imagen. Finalmente, compartió el momento en el que Castro tocaba tierra en la modalidad tándem, es decir, con un instructor. “¡Vamos mi amor!”, le gritó emocionada. “¡Qué locura, boluda! Es lo más...¡Qué vértigo que viví!”, le dijo él shockeado, todavía en el piso, después de darle un beso.

Por su parte, Luciano mostró las escenas registradas por el camarógrafo mientras estaba a punto de saltar: “Ya estaba entregado, no me importaba nada. Ahí me saca la mano, me levanta la pera. ¡Ya estaba regalado yo! Hay que moverlo al gordo, ¿eh? ‘Dale ahora, marmota, nos fuimos...’ No lo puedo creer que soy yo”. Y luego agregó una historia en la que se veía los preparativos de Vigna previo al salto, durante los cuales el instructor le anunciaba que iba a abrir su propio paracaídas cuando lo indicara el altímetro.

