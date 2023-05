Flor Vigna compartió un video en el que se la ve llorando y preocupó a sus fans: “Ojalá todo valga la pena”

Flor Vigna compartió un video en el que se la ve llorando y preocupó a sus fans (Instagram)

Desde hace algunos años Flor Vigna se animó a dar un volantazo en su carrera y cumplir su sueño de convertirse en cantante, algo por lo que luchó mucho y le demanda un gran esfuerzo. Es por eso que en sus redes sociales, suele insistirle a sus seguidores acerca de la importancia de mantenerse en foco, con la mente positiva y nunca rendirse ante las adversidades.

En esa línea es que esta vez decidió compartir un video de hace unos meses atrás, en donde se sintió muy angustiada. Todo comenzó una vez que Vigna abrió la caja de preguntas para mantener un ida y vuelta con quienes la siguen en Instagram. Una usuaria le consultó: “¿Alguna vez te sale algo mal? Todo lo que hacés es un éxito, Florencia”. Y eso motivó al triste recuerdo.

“Te juro que hubo épocas donde me dio mucho miedo seguir y pensé en tirar todo a la mierda”, escribió Flor por sobre el video. En las imágenes se la ve caminando por la calle, totalmente desconsolada y quebrada por el llanto. “Ojalá todo valga la pena”, dijo la exnovia de Nico Occhiato en la grabación.

Flor Vigna

Desde que se puso de novio con Flor Vigna, Luciano Castro empezó a mostrar una faceta hasta entonces desconocida por sus seguidores. Y esto se empezó a evidenciar en su cuenta de Instagram, dónde comenzó a compartir escenas de la vida cotidiana de lo más divertidas. Por eso, no sorprendió cuando hace unas semanas publicó en sus historias un video en el que se lo podía ver feliz de la vida, concretando su primer salto en paracaídas junto a la actriz.

“Le preparé una sorpresa a Lucho y es tirarnos de este avión para festejar la vida misma. Vamos a hacer paracaidismo y les vamos a estar mostrando todo”, comenzó diciendo la ex Combate en un video. Y luego mostró el momento en el que el galán subía la avión. “Una vez me dijo que quería hacerlo y hoy lo traje de sorpresa”, escribió sobre la imagen. Finalmente, compartió el momento en el que Castro tocaba tierra en la modalidad tándem, es decir, con un instructor. “¡Vamos mi amor!”, le gritó emocionada. “¡Qué locura, boluda! Es lo más... ¡Qué vértigo que viví!”, le dijo él shockeado, todavía en el piso, después de darle un beso.

Luciano Castro saltó en paracaídas

Por su parte, Luciano mostró las escenas registradas por el camarógrafo mientras estaba a punto de saltar: “Ya estaba entregado, no me importaba nada. Ahí me saca la mano, me levanta la pera. ¡Ya estaba regalado yo! Hay que moverlo al gordo, ¿eh? ‘Dale ahora, marmota, nos fuimos...’ No lo puedo creer que soy yo”. Y luego agregó una historia en la que se veía los preparativos de Vigna previo al salto, durante los cuales el instructor le anunciaba que iba a abrir su propio paracaídas cuando lo indicara el altímetro.

Cabe recordar que, tras la salida de Natalie Pérez una vez terminada la temporada marplatense, Flor se sumó a El Divorcio junto a Castro, Pablo Rago y Carla Conte para su debut en el Multiteatro Comafi de Buenos Aires. De manera que ella y Luciano no solo comparten la vida cotidiana sino también el trabajo. Y ella además, en su faceta de cantante, estrenó el tema “Eres tú”, que le dedicó al actor.

“Le escribí esta canción a mi novio. Grabamos el videoclip en mi casita y pasó de todo”, escribió Vigna en un video que publicó anunciando el lanzamiento del tema que le dedicó a Luciano y que cantó junto a Rodrigo Tapari. En las imágenes que Flor publicó en la red social en la que tiene más de cinco millones y medio de seguidores, se la veía en en topless en el patio de su hogar, con la pileta de fondo. Llevaba la parte de abajo de la bikini puesta, sin la de arriba y tapándose el busto con sus manos mientras bailaba al ritmo de la canción.

