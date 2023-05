Paula Chaves contó la historia detrás de la pelea de Pedro Alfonso y José María Listorti (Video: "Socios del Espectáculo", El Trece)

Fueron una dupla indestructible. Protagonizaron y fueron socios en todo tipo de proyectos como películas, y hasta cámaras ocultas. Pero todo terminó seis años atrás cuando se distanciaron y no volvieron a trabajar juntos, tampoco a mostrarse en eventos ni a compartir situaciones familiares, como lo hacían en otras oportunidades.

José María Listorti no solo tenía relación de amistad con Pedro Alfonso, vínculo que traspasó la pantalla, sino también con Paula Chaves, con quien durante años estuvo al frente de Este es el Show, por El Trece. De ahí la relación con el matrimonio y su familia, que siguió hasta la suya, formada por su esposa, Mónica González, y sus hijos Franco y Bruno.

El último trabajo que hicieron los actores fue la película Cantantes en guerra, estrenada en 2017. Y las cosas entre ellos no terminaron de la mejor manera. Por caso, a Listorti no le cayó nada bien que Alfonso no quisiera realizar notas para la promoción de aquel proyecto. El propio conductor lo confirmó hace poco, recién después de mucho tiempo de versiones y especulaciones. Incluso reconoció que decidió blanquearlo ahora que ya habían pasado los años. El productor, por su parte, también admitió que había sido así, tal cual lo había contado su excompañero.

Pedro Alfonso y José María Listorti en "Cantantes en guerra"

Ahora fue el turno de Paula Chaves -esposa de Pedro Alfonso- quien se refirió al tema al ser consultada en un móvil en vivo en Socios del Espectáculo. “Pau, hablando de peleas... -comenzó Paula Varela para introducir la pregunta- Cuando estuvo José María de invitado dijo que, en su momento, no se llevaron bien con Pedro mientras grababan la última película y que él no se presentó a todo lo que era la rueda de prensa. José María sintió que él tuvo que salir a poner la cara por los dos. Pedro contestó y dijo un poco que sí, que eso fue cierto”, explicó la panelista del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de El Trece.

La primera reacción de la conductora de Pasaplatos Famosos fue tratar de minimizar la cuestión y no darle tanta entidad a la pelea en sí. “No me acordaba de ese momento, posta”, dijo Paula y luego detalló la manera de ser que tiene su marido buscando explicar su accionar frente a distintas ocasiones: “Pedro tiene un tema de que muchas veces no contesta el teléfono. Cuando trabajábamos en Ideas del Sur -productora de Marcelo Tinelli-, me han llamado el Chato Prada y Fede Hoppe para decirme: ‘Paula, por Dios, Pedro no nos contesta hace tres días’. Yo lo tenía al lado durmiendo y decía ‘¿qué onda este pibe que no contesta?’”, contó la modelo.

“A mí me da calor que no conteste, porque yo contesto todo, soy re correcta. Pero con los años entendí que él maneja su WhatsApp como si fuese el teléfono fijo de su casa: ve quién es, si no quiere contestar no contesta. Y vive tranquilo así”, siguió Paula.

Paula Chaves y José María Listorti en la conducción de "Este es el show"

Por su parte, se refirió puntualmente a lo sucedido seis años atrás, en la última película que protagonizaron Pedro Alfonso y José María Listorti. “En su momento (Pedro) sintió que no estaba tan de acuerdo en algunas cosas de la película y él se retrae, entra como en un estado en el que prefiere ir, cumplir y no involucrarse por demás”, dijo sobre el distanciamiento entre los hombres.

E hizo una salvedad sobre el verdadero vínculo entre ellos: “Pero en realidad, con Jose creo que nunca hubo una pelea ni mucho menos”. Por su parte, enfatizó en que “no hubo una pelea puntual”: “Son desgastes que pueden suceder por trabajar mucho tiempo juntos”. Y dio su ejemplo, luego de haber compartido temporada con su marido en Villa Carlos Paz.

“No es que fue una crisis o pelea enorme. El mismo desgaste de trabajar mucho tiempo juntos -repitió-, algunas cosas que no te gusten. Y Pepe tiene esto que para mí es recontra valioso: no tiene ganas de contestar y no contesta. Yo a veces debería aprender para no estar todo el tiempo con el teléfono. Uno también tiene la libertad de decir ‘esto prefiero no hacerlo’. En su momento él lo habló y dijo que no estaba cómodo y prefería no hacerlo”, concluyó Paula Chaves sobre el distanciamiento de Pedro Alfonso y José María Listorti.

