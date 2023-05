Pedro Alfonso rompió el silencio y detalló cómo está la relación entre Paula Chaves y Zaira Nara

Pedro Alfonso habló de la relación entre Paula y Zaira

Una noticia que impactó en el mundo mediático llegó los primeros días de este año: Zaira Nara confirmó que se encontraba en una relación con el polista Facundo Pieres, justamente el ex de Paula Chaves, una de sus grandes amigas quien incluso es madrina de su hija. Desde ese momento, las preguntas a una y a la otra respecto de cómo continuaría el vínculo entre ambas no se hicieron esperar.

Consultada por Socios del Espectáculo en ese instante sobre cómo tomaba Chaves esta nueva relación, Zaira confesó: “Está todo más que bien, no hay ningún problema ahí. Claramente cuando hay una amistad tan profunda hay cosas que están en segundo plano”. Por entonces, la modelo y conductora no se arriesgó a hablar sobre el futuro de su vínculo con el polista: “En marzo te cuento”, cerró, aunque no tardaron en mostrarse juntos en eventos dándole un tinte oficial al romance.

Luego, quien habló fue la propia Paula, que dio detalles en LAM de cómo estaba viviendo esta nueva relación. “Con Zaira está todo bien, hace dos días hablamos, tenemos una relación de muchos años, es la madrina de Filipa -su hija menor-. Yo la amo, es mi amiga, iremos viendo cómo nos vamos acomodando con el pasar de los días, fusionar esto nuevo”, explicó mostrando una visible incomodidad con el tema. “No me molestó esta nueva relación, primero porque pasó hace millones de años y no soy de esas personas que ‘ya es mío porque ya lo toqué’, en eso soy bastante tranquila”, agregó intentando restarle dramatismo.

Paula Chaves habló de la nueva relación de Zaira Nara

Luego imaginó cómo sería un reencuentro con el hombre al que amó y hasta soñó casarse antes de conocer a Pedro Alfonso. “Es una situación especial para ambas, que la vamos a ir acomodando porque hay una relación muy fuerte de base, lo iremos viendo”, afirmó la modelo, actriz y conductora.

“Debe ser extraño porque ustedes son de esas amigas que se juntan, toman mate, un día te va a caer con su nueva pareja, que era tu pareja”, le dijo el conductor Ángel De Brito lo que provocó la risa de Paula. “Por eso te decía que iremos viendo cómo nos acomodamos”, fue su contundente respuesta.

El tiempo pasó, como habían planteado las protagonistas, y Paula volvió a referirse al tema en una entrevista con Fer Dente. “Está todo bien, la vida misma”, comenzó su respuesta Chaves, quien luego extendió su discurso.

Paula Chaves y cómo sigue su relación con Zaira Nara

“A veces me cuesta cómo caretearla tanto y tener que negar cosas. No hubo pelea sino que pasó la vida y pasaron cuestiones que tal vez nos alejaron un poco. Hay mucho cariño, hay mucho amor, hay una amistad muy larga, pero bueno, pasaron cosas en la vida que hicieron que tal vez no compartamos tanto como antes, pero yo creo que el amor y la amistad están”, aclaró.

Quien en esta oportunidad se refirió a ese distanciamientos fue Pedro Alfonso, marido de Paula, que en una entrevista a Socios del Espectáculo detalló sobre Zaira: “Yo la quiero mucho, se la quiere mucho en la familia, y me parece que es algo que está pasando, que el tiempo se va a acomodar. Pero soy sincero, tampoco es algo en lo que me meto”.

“Se va a arreglar”, se mostró convencido el actor, quien incluso se mostró dispuesto a ser parte de un encuentro en el que estén presentes los cuatro. “Jugamos al fútbol juntos en la despedida de Ponzio, nos toco compartir equipo. La mejor onda, fue en otra vida”, refiriéndose a Pieres y su anterior relación.

La relación entre Paula Chaves y Zaira Nara se quebró luego de que la hermana de Wanda comenzara una relación con Facundo Pieres, ex de la actual conductora de Pasaplatos Famosos

Además, continuó en su postura respecto de que el tiempo sanará la relación y brindó un ejemplo, aunque el panel del ciclo no se lo dejó pasar: “No es que todos los fines de semana yo veo a mis amigos”, explicó, ante lo que Mariana Brey le recordó que no era solo eso, sino también a madrina de su hija. El silencio de Pedro fue notorio y desde ese instante se mostró un pco más incómodo y acotó las respuestas.

“A veces no le gusta lo que le digo, obviamente”, se sinceró sobre los momentos en que Paula le pide consejos o comentarios sobre la forma de actuar ante determinadas circunstancias. “Siempre trato de que haya paz, pero siempre del lado de Paula”, cerró.

