Ángel de Brito reveló qué le sucede a Dani La Chepi: por qué está alejada de los medios y el problema de salud que afronta

Es actriz, humorista y cantante. Hizo espectáculos teatrales y se la reconoce como una influencer y generadora de contenido. Tiene más de cuatro millones de seguidores en Instagram, con quienes solía compartir a diario parte de su rutina habitual y, en especial, videos en los que quedaba reflejado su potencial artístico. Además, realizaba acciones comerciales, a través de las cuales las marcas la contrataban para que promocione sus diferentes productos.

Sin embargo, hace semanas decidió alejarse de los medios. Dejó de subir Historias o posteos, no publicó más videos y tampoco publicidades. Una serie de situaciones personales la llevaron a que su cuerpo y su cabeza dijeran basta, según contó ella misma cuando reapareció por un rato, aunque sin dar mayores precisiones.

Daniela Viaggiamari -popularmente conocida como Dani La Chepi, desde hace varias semanas que abandonó las redes sociales y se muestra inactiva. Su última aparición pública fue a fines de abril cuando visitó a Fernando Dente en Noche al Dente, por América, y se emocionó al hablar de su hija Isabella. “Yo creo que sin Isa, y no me da vergüenza decirlo, no estaría acá hoy. Ni acá ni en ningún lado. Es mi motorcito. Por supuesto que yo soy mi propio motor, pero ella es esa sonrisa que dice ‘dale, mami, vos podés”, aseguró la humorista por ese entonces, conmovida hasta las lágrimas.

En tanto, el último posteo en su Instagram es del 8 de mayo y 10 días después, sin haber mostrado actividad virtual, publicó un comunicado para aquellos que expresaron su preocupación. “Hola a todas/os, muchas gracias por todos los mensajes que me están llegando. Estoy con unos problemas personales por eso desaparecí unos días”, explicó, aunque sin intención de ahondar en detalles.

En la misma línea es que la humorista decidió abocarse a su familia y alejarse de los medios en general. Por caso, al ser consultada por Teleshow, eligió no responder. Más tarde, volvió a tomarse un tiempo y fue Ángel de Brito quien se comunicó con ella para ver qué le sucedía y si tenía ganas de contarlo públicamente. “Me tomé unos días porque estoy liquidada. Me empecé a sentir mal y el cuerpo me pidió que parara, así que me estoy dando el tiempo para recuperarme con médicos, análisis. Hay varios temas personales que me superaron la cabeza. Un alto quilombo que ya pasará”, le dijo la humorista al conductor de LAM, que en ese entonces agregó: “Decidió correrse un poco de la exposición y el laburo para poder encontrar un poco de paz”.

En tanto, el periodista le dedicó tiempo a sus propios seguidores de Instagram para responder inquietudes con su ya conocido hashtag #AngelRespond. Y entre las miles de preguntas que recibió, optó por contestar una sobre la inactividad de Dani La Chepi. “¿Qué le pasó?”, quisieron saber, y De Brito fue claro en su respuesta: “Tuvo un pico de estrés”.

En las últimas horas, quien contó que también atraviesa un cuadro de estrés fue La Joaqui. La cantante de “Butakera” -el último tema que lanzó con El Noba, quien murió el 3 de junio del 2022- lo expresó a través de sus redes sociales en un comunicado en el que anunció que se alejaría de los escenarios de los shows, así como también decidió eliminar todas las publicaciones que había realizado desde entonces. Lo mismo hizo con su foto de portada. Solo quedó la Historia, y que permanecerá activa durante 24 horas.

“Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal: debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”, escribió Joaquinha Lerena de la Riva -tal es su verdadero nombre- en la red social en la que tiene más de tres millones y medio de seguidores.

Los últimos días, la artista había sido vista en Buenos Aires grabando un videoclip con los hermanos Mau y Ricky Montaner, tema que aún no salió a la luz.

