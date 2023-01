El doloroso mensaje de Dani La Chepi sobre su salud: “Date tiempo para llorar”

Dani La Chepi hizo un extenso descargo sobre sus problemas de salud (Foto: Captura Telefe)

El 2022 no fue un año fácil para Daniela Viaggiamari, más conocida como La Chepi. En marzo pasado murió su papá, Alberto, después de 9 años de estar convaleciente a causa de una ACV y luego, comenzaron los problemas de salud de la actriz.

En un principio, ella tuvo que ser intervenida de urgencia por cálculos en los riñones y luego, en medio del duelo por su padre se hizo otros estudios de rutina y terminó de nuevo en el quirófano por una anomalía en una mama.

En una entrevista en Socios del espectáculo, la influencer había revelado: “Fue un año movido, arranqué con todo, yo si tengo algo, tengo todo junto: la separación, la inminente e inevitable muerte de mi papá, que diez años pasándola mal, él y toda la familia, pero principalmente él”. De ese modo, hizo referencia al ACV isquémico que dejó inmovilizado a su padre durante una década, y a la ruptura con Javier Cordone, quien fue su pareja durante dos años y medio. Luego vinieron las intervenciones renales y en la mama.

La Chepi tuvo que atravesar diferentes cirugías durante el 2022 (Foto: Instagram)

La cantante ya había explicado en distintos posteos que aquella intervención quirúrgica fue para realizar una biopsia porque detectaron microcalcificaciones mamarias que requerían de un análisis más exhaustivo. “Es todo junto, y la verdad es que el cuerpo te va dando avisos pero uno sigue como una locomotora, pues madre soltera, pero no hay que postergar más, no hay tiempo cuando se trata de salud”, sostuvo. En este sentido, la panelista Luli Fernández le preguntó cómo fue la charla con su hija Isabella, de 7 años, sobre los momentos difíciles.

“Yo siempre le cuento la verdad de todo lo que pasa y le digo que todo tiene solución. Y que mamá decide tomarse las cosas con humor, porque a mí, por lo menos personalmente, el humor me hace más llevadero el sufrimiento”, explicó. “Le digo que siempre que pasa algo ‘grave’, que esto gracias a Dios lo agarraron a tiempo, lo sacaron y ya está, pero siempre detrás de todo sufrimiento se encuentra un gran tesoro; y que entonces algo bueno va a venir”, remarcó.

Ahora, en su último posteo decidió sacar a relucir su costado vulnerable y realizó un extenso descargo en el que habló de sus problemas de salud a corazón abierto.

“Ojalá yo llegue a los 43 con ese lomo” (mensajes de adolescentes que me siguen). (Otros: que asco de flaca). Este “lomo” sufre de ansiedad y le cuesta alimentarse bien, por eso tengo ciertos inconvenientes. Estamos acostumbrados/as a entrar a las redes sociales y ver: Cuerpos que parecen perfectos, mujeres que dicen “aceptate como sos” y no paran de usar filtros, casas que funcionan bien, personas tomando decisiones correctas, “padres presentes” o familias perfectas que parecen no tener problemas… Y vos del otro lado: ¡Que suerte tienen! ¿Cómo hacen para ser tan felices?. “NO TODO LO QUE VES ES REAL. Las redes sociales a veces te frustran, te hacen sentir que vos solo/a la pifiás, sufrís o tenés problemas”, escribió la influencer y agregó: “Este año YO lo empecé como el ojete. Tomé malas decisiones. Comparto las que elijo compartir. (Porque algunas involucran a personas que elijo preservar). Por ejemplo: Tengo infectado el pezón de mi teta operada. En vez de ir al mastólogo enseguida, sólo lo llamé cuando mi ginecóloga me dijo: “Si continúa andá a verlo. En vez de ir a un podólogo cuando sentí dolor en las uñas, agarré el alicate. Cuando mi dermatólogo me dijo: “No te toques, andá a que te lo haga un profesional. Ahora tengo las uñas que me hacen hablar 6 idiomas cuando me las toco. (El viernes tengo podólogo y me tendrán que anestesiar porque hice cagadas). Delegué el arreglo de mi casa y confié demasiado. Ya tuve que hacer el techo, ahora toca romper pisos”.

En otro párrafo, la Chepi se sinceró: “Volví a fumar. Pero no todo es color gris, empecé el año grabando dos series increíbles. También estamos viendo qué lugar elegir para volver con nuestro show. Solo Vos”. ¿Aprendí algo? Si…. Muchas cosas. Una: No se dejen estar con tema salud. Recordarles que como dice Gabriel Cartana: “La vida es una de cal y una de arena”. La terapia siempre ayuda a estar mejor. La que elijas. Si alguien te hace ruido. “Dale bola a ese ruido”. Y LO MÁS IMPORTANTE….”Date tiempo para llorar”. “Las mujeres lloran y facturan como pueden y quieren hacerlo”. Las mamás colapsamos. Y está bien que pase.”SIGO ELIGIENDO VER EL VASO MEDIO LLENO”. SIGO SONRIENDO PORQUE SE QUE “TODO VA A ESTAR BIEN”. Gracias por leerme”.

De inmediato, sus seguidores le dejaron un sinfín de mensajes de aliento y de cariño para que pueda sobrellevar el mal momento de salud y personal que está atravesando.

Dani La Chepi bromeó desde el sanatorio cuando estuvo internada (Foto: Instagram)

