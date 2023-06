Juan Gil Navarro contó por qué dejó Floricienta: “El único que me entendió fue Guido Kaczka”

Juan Gil Navarro recordó su salida de Floricienta (Video: Socios del Espectáculo, ElTrece)

Ya pasaron 19 del estreno de Floricienta en ElTerce. Sin embargo, los fanáticos de la tira juvenil siguen teniendo presente cada detalle de la historia. Y todavía recuerdan con tristeza el momento en el que Federico Fritzenwalden, el personaje interpretado por Juan Gil Navarro, moría en un accidente dejándole el protagónico de la tira a Conde Máximo Augusto Calderón de la Hoya, encarnado por Fabio Di Tomaso. Y, junto a él, el amor de la heroína de la historia, Florencia Fazzarino, en la piel de Florencia Bertotti.

Lo cierto es que, alejado de aquel galán y mientras forma parte del elenco de ATAV 2 y la obra Votemos, Navarro estuvo como invitado en Socios del Espectáculo y, por primera vez, contó los motivos que lo llevaron a abandonar la exitosa tira producida por Cris Morena hace casi dos décadas. “Es mentira lo que dice el tango, que veinte años no es nada. ¡Y todo lo que ha pasado en el medio!”, comenzó diciendo mientras veía imágenes de la ficción.

Y luego siguió explicando la razón de su decisión de bajarse de la segunda temporada. “A mí me pareció en ese momento que un año estaba bien. Yo tenía ganas de hacer otras cosas. No era más que eso”, dijo. E hizo una revelación que involucra al por entonces marido de Bertotti y padre de su hijo Romeo. “El único que me entendió fue Guido Kaczka. Yo nunca lo conté, pero él se me acercó en el estacionamiento y me dijo: ‘Yo entiendo que nadie te entienda, pero yo sí te entiendo’. Y nunca me olvidé de ese gesto”, recordó.

Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro en Floricienta

De todas formas, el actor reconoció que no fue una determinación simple. “Por supuesto que no fue fácil ni para mí ni para los productores, porque había un final que ya estaba pensado con determinadas características para hacerse afuera inclusive. Y eso hubo que modificarlo. Pero la cuestión tenía que ver con otra cosa. Me acuerdo que había gente que me lo preguntó: ‘¿Es por plata?’. Y de ninguna manera. Los que me conocen saben que yo jamás le pondría una daga a alguien para decirle que me de tanta guita”, señaló.

Sin embargo, en 2020 y en plena pandemia del coronavirus, la tira fue repetida por la pantalla de Telefe y logró obtener picos de más de 16 puntos, número cercano al de su estreno en 2004. ¿Qué siente al notar semejante vigencia? “Lo que pasa es que se transformó en un clásico, un programa de culto. De la misma manera en que yo miraba al Chavo, habrá generaciones que miran Floricienta. Y está muy bien”, aseguró.

Luego dejó en claro que ya se había amigado con su rol de “príncipe” en la tira. “Era un personaje arquetípico. Y por supuesto que todos seguimos buscando, en algún lugar, algo ideal en nuestra fantasía. Y no está mal, forma parte de un cuento. Está bueno que eso sea así. De hecho, mucha gente me ha dicho a lo largo del tiempo, sobre todo niñas: ‘Yo no estaba pasando un buen momento y ese era un espacio donde nos alegraban’. Y eso era una responsabilidad enorme”, comentó Navarro.

Y concluyó diciendo que, a pesar de todo, jamás se sintió cómodo con “la galanura” de ese tipo de personajes. “Nunca me sentí un galán, por más que tenga que hacer un rol que indique que lo haga. Y porque creo que el galán en general, en una tira, tiene mucho menos recursos para ser interesante”, cerró.

