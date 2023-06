Carmen Barbieri recibió el alta: “Ya estoy en casa, en cama pero tranquila”

Carmen Barbieri

No fueron días fáciles para Carmen Barbieri. Después de transitar varias jornadas con problemas respiratorios, la conductora de Mañanísima había decidido pasar por la guardia de la Clínica Zabala en la mañana del sábado para un control médico. Y los doctores tomaron la determinación de hospitalizarla para hacerle una serie de chequeos. Sin embargo, lo que en principio iba a ser una internación de solo 24 horas, terminó extendiéndose ya que le diagnosticaron un cuadro de “neumonía atípica” y le colocaron un suero para suministrarle la medicación.

La demora en el alta de la capocómica, obviamente, generó preocupación entre sus seguidores, sus amigos y en su hijo, Fede Bal, que por razones de trabajo se encontraba fuera del país grabando Resto del mundo. Pero lo cierto es que, a pesar de que su salud requiere de cuidados especiales por las secuelas que le dejó el Covid que contrajo en 2021 y que le causó serios daños en sus pulmones, la situación de Carmen nunca revistió gravedad. Y, finalmente, fue externada en horas de la tarde del martes.

“¡Me dieron el alta! Estoy en casa ya, por suerte, en la cama. Me sacaron la guía así que todos los antibióticos van por boca. ¡Tengo la panza...! Pero bueno, es la única manera de parar la neumonía. Ya estoy acá y estoy tranquila”, dijo la artista en diálogo con Teleshow. Barbieri se mostró mucho más animada, aunque ahora deberá continuar con su recuperación de manera ambulatoria y, probablemente, su regreso al programa de Ciudad Magazine y sus participaciones como jurado de Los 8 escalones de los 3 millones, en ElTrece, se dilate unos días más.

Carmen Barbieri junto a Pampito en Mañanísima

Cabe recordar que, después de varios días sintiéndose mal, Carmen fue a la guardia hospitalaria el sábado a primera hora de la mañana y los médicos le sugirieron la internación. Desde allí, la capocómica dialogó con este medio y reveló: “Me están haciendo estudios de pulmón. Estoy con suero y, por ahí, me ponen los remedios que necesito. Espero que no sea neumonía”.

Luego, se supo que el problema tenía que ver con el hecho de que Barbieri es asmática y que el Covid, por el que estuvo 20 días en coma farmacológico e intubada en mayo de 2021 y que volvió a contraer al año siguiente con síntomas similares al de una gripe fuerte, le había generado daño en los pulmones. Y que el diagnóstico al que llegaron los especialistas era “neumonía atípica”.

“Estuvo con un cuadro respiratorio que no mejoró en su domicilio. Al persistir con síntomas, su médico de cabecera le indicó la internación. Está bien cuidada y bien tratada. Y como el paciente y las patologías son dinámicas, hay que esperar la evolución”, comunicó la doctora Mariana Lestelle no bien comenzaron a correr las versiones que hablaban de la salud de Carmen.

Fede Bal se encuentra en Italia grabando Resto del Mundo

Este domingo, y para despejar todo tipo de dudas, la médica que actuó como vocera de la artista dio a conocer el primer parte médico que decía: “Carmen evoluciona favorablemente a la terapéutica instaurada. Tiene esquema antibiótico preventivo, pero no tiene infección bactriana. Tiene un sincicial respiratorio que le generó mucho broncoespasmo en un contexto de pulmones con patología de base. Laboratorios normales. Imágenes de tórax normales (o sea sin consolidación) si cambios propios previos. Cultivos bacterianos negativos. Va a seguir 24 hs. más de antibióticos. Se optimizan los broncodilatadores. Clínicamente afebril, deambula, ya no tiene tantos roncus ni sibilancias, satura 99 % y está con excelente ánimo”.

El lunes, en tanto, Carmen tenía la esperanza de volver a su casa. “Estoy mejorando de a poco. Estoy esperando a los médicos para ver si me dan el alta. Vamos a ver”, dijo en un audio que mandó a Socios del Espectáculo. Sin embargo, ya entrada la tarde dialogó con este medio y confirmó que iba a permanecer un día más internada. “Mañana van a ver cómo sigo y ahí los médicos deciden si me voy o me quedo”, explicó. Y Lestelle compartió un nuevo parte médico que decía: “Buena evolución respiratoria, afebril, con buena saturación de oxígeno. Se le rotaron los antibióticos a vía oral, queda internada otro día para evaluar respuesta a medicación oral”.

