Los del Espacio: Lit Killah revela cómo crearon el tema que reúne a los exponentes de la música urbana

Tal como en los “viejos tiempos” cuando creaban rimas bajo el mismo techo, Los del Espacio volvieron a reunirse para una nueva canción que va más allá de la música. Con un claro mensaje, el tema del grupo –conformado por LIT Killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra y Big One– refleja la unión y la amistad de los ocho artistas más importantes de la escena urbana argentina.

“El mensaje es la unión, la típica ‘unión hace la fuerza’, por el hecho de que no es el primer tema que lo hace porque ya pasó con ‘Además de Mi Remix’, pasó con ‘Tumbando Club’, hay varios temas que marcaron eso de ‘se juntaron seis, ocho o 10 personas en una canción y la rompieron’. Es súper genuino porque somos gente que prácticamente vivía junta”, afirma Lit Killah a Teleshow sobre el mensaje detrás del tema.

Es que la canción refleja el fenómeno actual de la escena urbana donde la sinergia y las colaboraciones impulsan a los artistas a nuevos niveles. Un trabajo conjunto que incluso se hace eco en otros países y llama la atención de cantantes internacionales.

Sin embargo, las palabras no quedan ahí, sino que el grupo también busca generar un impacto a futuro donde otras generaciones también colaboren de esta forma, explica Mauro Román Monzón: “El mensaje es que el día de mañana, si no somos nosotros, otra nueva camada de artistas de Argentina vuelvan a juntarse. En su género o lo que quieran, pero que se vuelvan a juntar y que muestren eso afuera, porque afuera siempre que vos vas te dicen ‘che admiro la unión que hay en Argentina’. La idea es contagiar eso, las nuevas generaciones de artistas dicen ‘fua, por qué no hacemos eso algún día’. Y como que se va generando esa cadena”.

Si bien no se los ve juntos con la misma frecuencia que antes, el grupo sigue compartiendo momentos importantes. Justamente ese fue el disparador para crear este tema. Sentados en la mesa, a punto de comer, un pensamiento invadió a los artistas. “La idea salió de decir: ‘Estamos siempre y coordinamos para estar todos, sea comiendo, sea boludeando, por qué no hacer una canción’. Dijeron ‘tenés razón, tenemos que hacerlo ahora, pum, pongan fecha, nos juntamos en el estudio, un solo día y la hacemos’, Y así salió”, resalta Lit Killah.

Almorzar, cenar, jugar a la play, el grupo siempre se junta y comparte muchos momentos, por eso el surgimiento de esta canción fue tan orgánica y natural. Así fue como la idea surgió de todos, entre charla y charla, cuenta Mauro Román Monzón: “La verdad no me acuerdo si la tiré yo o la tiró cualquier otro, pero vamos a dejarla como que fue en conjunto, porque, como te digo, estábamos todos en una mesa y el que la haya tirado no es que tiene más mérito, entre todos decidimos ‘vamos al estudio’ y nos encerramos a hacer una canción”.

Más allá de las ganas, el trabajo en conjunto fue difícil. Por lo general los feats son entre tres o cuatro artistas, por lo que unir ocho voces y que la canción representara a todos fue un gran desafío.

—¿Cómo fue trabajar entre ocho artistas?

—Fue un parto, mal. Fue súper difícil pero posible. Imaginate que un tema de tres personas es muy difícil , pero muy difícil, no solo por el hecho de tener la canción, sino todo lo que conlleva atrás. El único hecho por el que este tema se dio es porque somos un grupo , una cru de amigos.

—¿Pudieron plasmar la esencia de cada uno?

—La esencia de cada uno está, todos la rompieron en sus versos, mal, ninguno falló. Pensamos algo que sea un punto medio entre los estilos de todos, porque obviamente no tenemos el mismo estilo. Entonces, llegar a un acuerdo fue lo más difícil. O sea, obviamente todos cedieron un montón, todos cedieron algo para que se llegue a lograr, porque todos tenemos criterios diferentes.

—Desde sus comienzos, ¿cómo sentís que fue ese crecimiento?

—Es como un súper desarrollo desde la época de la cuarentena hasta hoy en día, en lo personal, en lo artístico, en lo profesional, todos evolucionamos en todos esos sentidos. Maduramos mucho más, aprendimos mucho más en cuanto a la música, fue algo de retroalimentarse full y nutrirse de cada uno.

El inicio de Los del Espacio

Durante la cuarentena, LIT killah fortaleció su amistad con Tiago PZK, FMK y Rusherking, después de proponerles mudarse juntos a una casa en el barrio de Núñez, corazón de Buenos Aires. Así, convivieron en la calle Arias, donde crearon música bajo el mismo techo. Fue en este espacio en el que surgieron los éxitos que los llevaron a ser reconocidos a nivel internacional.

Además, en la grabación de “Además de Mi Remix”, se dio el reencuentro entre Duki y LIT killah que marcó un punto de inflexión en la formación del grupo “Los del Espacio”, en el que junto con María Becerra y Emilia Mernes cultivaron una amistad que los impulsó a colaborar musicalmente.

Días atrás, la posibilidad de sacar un tema juntos parecía imposible. Primero fue el anuncio de que María Becerra y Duki lanzarín una canción, le siguieron algunas peleas entre Rusherking y Tiago PZK por la coincidencia de fechas y por último otro anuncio entre Lit Killah y Emilia.

Pero todo fue parte de un plan del grupo para despistar a los seguidores, así lo cuenta Lit Killah: “Creo que la gente ni se lo esperaba cuando lo estábamos anunciando y por eso también se nos ocurrió un poquito de hacer los posteos que yo hacía con la Emi, y el Duko con la Mari y todo eso, como para que la gente esté lejos de adivinar de qué era el tema de todos nosotros”.

Es que si bien el grupo no publicar muchas historias o videos juntos en redes sociales, todos siguen unidos y comparten muchos momentos juntos. Desde el relax hasta el trabajo, Los del Espacio comparten todo, detalla el creador de “Si Te Vas”: “Si bien nos dejamos de mostrar y nos dejamos de ver con la misma frecuencia que antes, porque antes obviamente vivíamos juntos, estábamos las 24 horas todos los días juntos, bajamos esa frecuencia porque cada uno tiene su carrera y su trabajo, pero aún así nos seguíamos viendo y seguíamos contándonos. Quizás no tiramos ni Historia, quizás no publicamos un video, nada, pero siempre estuvimos ahí”.

La canción de Los del Espacio marca un regreso que deja una huella en la música argentina, no sólo por su sonido, sino también por el mensaje que deja a las futuras generaciones.

