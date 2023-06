El mensaje de Nicole Neumann en medio del escándalo por el festejo de su casamiento con Manu Urcera

El aniversario de Nicole Neumann y su novio Manu

Nicole Neumann y Manu Urcera está preparando todo para su boda a finales de año. Y mientras la celebración entró en un plano de incertidumbre, con rumores sobre invitados y ausentes y hasta una denuncia contra el padre de la novia, ellos se mantienen al margen. Y este jueves 1° de junio, al cumplirse un nuevo aniversario de su relación, la modelo publicó un video emotivo en su cuenta oficial de Instagram con diferentes recuerdos vividos a lo largo de este tiempo.

“Un Aniversario más ¡de cada uno que quiero festejar por el resto de nuestras vidas! ¡No había Reel donde meter tantas cosas vividas, tantas aventuras, tantos momentos, tanto amor! Pero así nos quiere siempre, ¡juntos y haciéndonos reír! ¿De eso se trata, no? Te amo. For ever&ever. ¡Feliz Aniversario mi amor!”, escribió la mamá de Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su relación anterior con Fabián Cubero.

En el mejor momento de la relación, la modelo y el piloto de Turismo Carretera siguen ultimando detalles en torno a los preparativos para que la fiesta que se realizará durante varias jornadas en la provincia de Neuquén. Aunque, en las últimas horas, la boda volvió a ser noticia pero por algo negativo: es que un comunicado salió a cuestionar la unión y la celebración en cuestión.

El comunicado oficial que repudia la celebración lo compartió la cuenta de Facebook de la confederación mapuche de Neuquén donde cuentan con más de 48 mil seguidores. El texto asegura que la fiesta va a ser un regalo del suegro de la modelo, Claudio Urcera, a quien esta comunidad responsabiliza por daño ambiental. “¿La fiesta del año o la burla del año?”, tituló la organización el comunicado que comienza de la siguiente manera y apunta contra el señor Urcera que sería el dueño la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (Comarsa). “Esta empresa es fuente de contaminación de las más graves de la Patagonia, ya que el Basurero Petrolero está instalado a pocos metros de populosos barrios del oeste de Neuquén”, sostienen.

Manu Urcera y Nicole Neumann

“Este enorme daño ha sido expuesto desde 2014 por la Confederación Mapuche de Neuquén y penalmente ha sido denunciado por la AAAA (Asociación de Abogados Ambientalista de Argentina). Los cargos gravísimos son por: tratamiento fraudulento de residuos petroleros, daños a la salud de la población, contaminación, desacato y ocultamiento de información y ocupación ilegal de terrenos fiscales”, aseguran en la red social.

Además, el texto sostiene que la empresa de Urcera, Comarsa, tiene una sanción vigente impuesta por la Justicia: “Debe erradicar ese peligroso depósito de residuos petroleros sin tratar, por los impactos que viene generando desde hace más de una década sobre la población más vulnerable que ya manifiesta graves enfermedades producto de la inhalación de los gases tóxicos de la planta sancionada”.

Luego le hablan directamente a Nicole. “La modelo, conductora, empresaria y actriz Neumann siempre se muestra fiel a su compromiso con el cuidado del medioambiente. Una auténtica Earth lover (amante de la Tierra), tal como se define en su biografía en Instagram”, anticipan, para luego copiar algunos textuales de su reconocida postura frente a la naturaleza.

“Haberme hecho vegana fue una decisión muy importante porque la ganadería emite gas metano, que contribuye al cambio climático. Todas estas acciones ayudan a frenar la destrucción de la flora y la fauna que vemos todos los días”; “Te juro que me duele en el alma cuando veo que desde un auto tiran papeles o cuando voy a la playa y dejan restos del picnic. Es increíble que sigan pasando estas cosas”; “La codicia y la ambición nos están llevando a un lugar insólito e inhumano en el que no vamos a tener planeta para vivir”, son algunas de las frases que atribuyen a la jurado de Los 8 Escalones. Frente a este escándalo, los novios decidieron no usar esa locación para su boda, según informaron en el ciclo Socios del espectáculo (El Trece).

