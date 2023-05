Fue carpintero y tres desilusiones en un mismo día cambiaron su vida: Juan Teisaire, el actor argentino que triunfa en Nueva York

Juan Teisaire, el carpintero argentino que triunfa como actor y director en Nueva York

Juan Teisaire cambia especialmente el horario de un rodaje para atender a Teleshow desde Nueva York, en donde por estos días está trabajando en un cortometraje. Por caso, una vez que finalice la llamada telefónica, deberá retomar su actividad laboral: tiene media hora hasta Poughkeepsie, y tres horas en tren hacia Rhode Island, las dos locaciones en las que se lleva a cabo el proyecto. “En realidad, estoy regrabando algunas escenas que hicimos hace ocho meses. Algunas son en el agua, o corriendo, y salieron movidas, entonces, hay que volver a hacerlas. Pero estaban esperando que hiciera un poco más de calor para tirarse al agua”, dice el actor que celebra la pronta llegada del verano en la ciudad en la que vive desde el 2019.

De familia de artistas (sus padres también fueron actores, pero el destino los llevó a trabajar en otros rubros), a los 8 años Juan tuvo su primer encuentro con el mundo artístico en el que también incluyó el canto. Su curiosidad lo llevó a empezar a leer libros de profesores de actuación norteamericanos como Stanford Meisner, Constantin Stanislavsky, Stella Adler, entre otros. Hasta ahí era pura intriga, ya le interesaba el ambiente, pero no tomaba clases.

Juan Teisaire, en escena

Hasta que a los 17 años hizo su primer musical en el colegio, uno en el que compartió escenario con su compañera de aula Valentina Zenere -reconocida por su personaje en la serie española Élite y quien interpretará a Nahir Galarza en la película sobre su vida-. Quien dirigió aquel espectáculo le pidió ayuda a Juan para que se sumara a otro proyecto, lo que despertó en él su verdadera vocación. “Quiero volver el año que viene y audicionar”, dice quien lo sintió como un desafío: su meta ahora era obtener un papel y triunfar como actor.

Así y todo, cuando terminó el secundario, se anotó en la carrera de Administración de Empresas. Sus días eran interminables: por la mañana trabajaba en la carpintería de su padre, oficio que aprendió desde chico y gracias al cual ganaba dinero para sus salidas de fines de semana cuando aún estaba en el colegio y al que se dedicó durante los primeros años universitarios; por la tarde, estudiaba actuación, canto y comedia musical; y a la noche, iba a la facultad. “Un caos divino, pero caos al fin”, recuerda quien actualmente está trabajando en If that mockingbird don’t sing, una película protagonizada por Kevin Corrigan. Para ese papel -que define como “divagante”- audicionó sin saber que lo estaba haciendo: es que la hija del actor es la directora del filme y compañera de teatro de Teisaire, y luego de haberlo visto sobre el escenario en sus clases, decidió convocarlo.

El pasado de Juan Teisaire como carpintero

Dos años y medio después de mantener ese ritmo de vida en Buenos Aires, Juan quedó seleccionado para ser parte de Cast, por Telefe, proyecto que le demandaba todo el día tres veces por semana. Primero, habló con su padre y le dijo que dejaría de trabajar en el taller, al menos como trabajo fijo, y que lo ayudaría siempre que tuviera tiempos libres. “La carpintería nunca se abandona”, hace la salvedad. Y luego, decidió no continuar estudiando Administración de Empresas. “Podría haber seguido cursando a la noche, pero sabía que no era por ahí”, resalta el joven que cumple 27 años en diciembre.

Poco tiempo después, le confirmaron que integraría el elenco de la serie de Nickelodeon Kally’s Mashup y sus ganas de triunfar como artista crecieron aún más. “Acá hay algo raro”, dijo un día mientras seguía estudiando para continuar perfeccionándose: “Las clases de teatro no eran las que yo había leído en los libros de Estados Unidos”. La cultura, claro, es distinta. Y él, que había aprendido sobre aquella, buscaba poder desarrollarse en esa misma.

Entonces, no lo dudó demasiado: siempre había querido vivir en el exterior. “Salir de mi rutina”, dice quien comenzó a averiguar los trámites que debía realizar para poder viajar.

Juan Teisaire en "Kally’s Mashup", por Nickelodeon

Casi un año después estaba despidiéndose de su familia y amigos embarcando con destino a Nueva York, en donde lo esperaba “la jungla de cemento” -como él la describe-, y al mes siguiente, había comenzado a cursar en Lee Strasberg Theatre and Film Institute -instituto de Lee Strasberg en donde se formaron actores como Marlon Brando, Robert de Niro y Al Pacino. “Yo quería estudiar ahí”, continúa quien tenía clarísimo lo que quería hacer.

Diez meses después, la pandemia del coronavirus pondría en pausa los proyectos de Juan, y de todo el mundo: aprovechó que había finalizado su contrato de alquiler en Nueva York, volvió al país a celebrar su cumpleaños y a quedarse unos días de vacaciones hasta que vio que las fronteras empezaron a cerrarse.

Juan tenía una lista con todos los requisitos que debía cumplir para quedarse a vivir en los Estados Unidos: conseguir una visa de trabajo, y para ello, debía tener experiencia laboral. “Es como una rueda. y todo muy paso a paso”, sostiene quien para ese entonces ya estaba de vuelta en Buenos Aires. Y con ganas de regresar en cuanto la situación sanitaria lo permitiera.

El personaje que interpreta Juan Teisaire en "If That Mockingbird Don't Sing", la película de Kevin Corrigan (Dylan Pitanza)

Juan Teisaire junto al elenco de "If That Mockingbird Don't Sing" (Dylan Pitanza)

Los meses fueron pasando y al ver que no podía viajar, Juan decidió volver a apostar por su carrera en la Argentina. Y una desilusión tras otra lo hicieron seguir su futuro en los Estados Unidos. Se presentó a tres castings para tres proyectos distintos. A todos llegó a la última instancia, y el mismo día recibió tres mails por separado en los que le comunicaban que no había quedado seleccionado en ninguno de ellos.

“Fue un bajón, yo me tenía fe, pero ese día fue durísimo”, recuerda quien esa noche pensó en escribirle a su profesor del instituto en el que había iniciado sus estudios en Nueva York. Y como si fuera una conexión, el hombre se comunicó solo: le preguntó cuándo pensaba volver. Para él fue una señal clara. “Listo, ya está”, dijo Juan y no hizo falta nada más. En agosto estaba otra vez cursando en Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

Juan Teisaire, en un comercial de chocolates

Ahora, Juan vive junto a dos compañeros de teatro en un departamento en la zona de Harlem, ubicado en el Upper Manhattan. “Compré un cuadro y una mesa de luz porque sé que no me voy a mudar”, apuesta a su presente y a su futuro. Además de los proyectos en los que está trabajando, escribió, dirigió y actuó en un cortometraje que hizo en inglés, pero también le agregó un toque de español “porque siempre hay que mantener un poco las raíces”, considera quien también realizó comerciales.

Al respecto, destaca que en muchas producciones le solicitan que aporte su toque argentino: por ejemplo, en algunas escenas toma mate, en otras ha filmado con un pantalón deportivo de Boca Juniors -club del que es hincha-, o le piden que agregue alguna frase característica, una muletilla. “Les encanta que haga referencia a mi país y a mi me copa porque siento que lo represento”, dice quien trabajó en Jungle Rhythms, Two Wrongs, Personal pizza, entre otros proyectos.

Juan Teisaire disfruta de su presente en Nueva York y sabe que no regresará a Buenos Aires al menos hasta dentro de un año y medio. Hasta entonces, confía en que sus familiares lo visitarán cuando puedan. En tanto, su hermana Jazmín (un año mayor que él), también es actriz y está instalada en la misma ciudad, pero en otro departamento. “Cada uno vive su experiencia”, dice al respecto el actor argentino que triunfa en Estados Unidos y sueña con seguir creciendo en su carrera internacional.

Juan Teisaire

