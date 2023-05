María Becerra y Rusherking volvieron a mostrarse juntos tras la separación

Los del espacio anunciaron un nuevo trabajo en conjunto y revolucionaron las redes

Separados hace poco más de un año en malos términos, con versiones de infidelidades y peleas de por medio, la historia de los cantantes María Becerra y Rusherking pasó la barrera estrictamente musical, y cada paso de ellos en su vida personal también fue seguido minuto a minuto. Desde ese quiebre en la pareja, cada uno siguió su camino e incluso rehicieron su vida amorosa. La última gala de los Premios Gardel, por caso, hizo que vuelvan a coincidir en público durante una alfombra roja.

Hace quince días tuvo lugar la 25º edición de los Premios Gardel 2023 en el estadio Movistar Arena y donde el rapero Trueno resultó ganador de la estatuilla de Oro, en reconocimiento en la categoría Álbum del año por Bien o mal. Además de él, varios artistas y figuras del ambiente se hicieron presentes en la celebración y pasaron por la alfombra roja con sus espectaculares looks.

Uno de los encuentros más esperados de la noche fue el de Rusher y María. Era la primera vez que la expareja coincidía en un evento y durante unos minutos estuvieron solo a centímetros para saludarse. ¿Pero qué pasó? Nada, cada uno siguió su camino. Becerra lució su outfit color verde agua, posó para las cámaras y dialogó con la prensa. Mientras que Rusherking se tomó algunas imágenes y se alejó de los medios quienes buscaban su palabra por su entonces reciente separación de la China Suárez.

María Becerra y Rusherking compartieron alfombra roja, pero ni cruzaron mirada

Sin embargo, en las últimas horas comenzó nuevamente a agitarse el panorama musical nacional, primero con una supuesta pelea de varios de los máximos referentes de ese estilo musical. Sin embargo, los idas y vueltas principalmente en Twitter, respondían a la antesala de lo que Los del espacio, tal como se hacen llamar, tienen listo para presentar: una nueva colaboración que en las últimas horas de este jueves llegará a todas las plataformas.

Todo comenzó tras la confirmación de una colaboración entre Duki y María Becerra, que generó expectativa entre los fanáticos que no dejaron de promocionarla. Pero todo no terminaría ahí, ya que después de que se confirmara la colaboración, Tiago PZK y FMK se refirieron a una colaboración en otro tema, e incluso Rusherking afirmó que iban a lanzar un nuevo single.

Los del espacio durante un largo tiempo compartieron la misma casa y vivencias. Y además de impulsar sus respectivas carreras solistas, no dejaron de lado a quienes con ellos estuvieron, como se puede ver en las diferentes colaboraciones, e incluso siendo parte de uno de los temas más recordados del género, “Además de mí”, en el que grabaron todos juntos.

“Los del espacio no volvieron,. ¡Nunca nos fuimos! El 1/6 a las 21hs seguimos haciendo historia”, expresó FMK a través de sus redes sociales, a la vez que compartió un video de apenas segundos, lo que brinda una pequeña muestra de lo que vendrá, producido por Big One. En el mismo sentido se expresaron todos los involucrados en el tema, compartiendo en sus perfiles de Instagram en mismo texto y el mismo recorte de video.

Es en medio de este panorama que J Rei, otro destacado intérprete de la música urbana y actual pareja de María Becerra, pero lejos de esta colaboración, subió una foto a sus redes sociales donde se los puede ver transitando en un auto, y en un parate del camino realizando un corazón con sus manos, mientras de fondo suena Darkiel Ft. Cosculluela & Plan B con una letra que reza: “Tu eres la luz que me ilumina si otra vez me descamino. El motor que hace que nunca se tranque este molino. Por qué dando vueltas es que yo he llegado a dónde estoy, así que pide mil estrellas que en las manos te las doy”.

J Rei publicó una imagen junto con María Becerra, dedicándole unas sentidas palabras

