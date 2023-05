Curiosidades de María Becerra: la mala experiencia con un kinesiólogo cholulo y por qué evita los canjes

María Becerra evita los canjes

En medio de un presente laboral inmejorable, en momentos en que se encuentra en plena promoción del tema “Te cura”, parte de la banda de sonido de Rápidos y Furiosos X, María Becerra, la denominada Nena de Argentina, no escapa a la lluvia de canjes, en el que diferentes marcas o emprendimientos intentan de cualquier forma ser mencionados en las redes sociales.

Sin embargo, la cantante -y a contramano de la gran mayoría de los famosos- mantiene una postura inquebrantable en cuanto a eso: evita cualquier acuerdo por el estilo porque sus redes sociales, según detalló, son exclusivamente para dar promoción a su carrera musical.

En este sentido, en una información brindada en Mañanísima por Estefi Berardi, se dieron detalles del incómodo momento que debió vivir Becerra en medio de una gira, cuando fue abordada por un profesional que la instaba a que lo promocione a través de sus redes, lo que provocó su reticencia.

“María estuvo ensayando mucho para el Lollapalooza con su coreógrafa, que es Rocío Núñez, y tuvo un show previo en San Luis. Ella es súper exigente con su trabajo y le decía a la coreógrafa: ‘Hagamos una pasada más, hagamos una pasada más...’ y venía haciendo tres ensayos diarios”, comenzó relatando Berardi.

Tras ello, la cantante comenzó a sentir un dolor en una de sus rodillas. “Como le puede pasar a cualquier profesional por exigirse tanto, más cuando ponés el físico y la voz en el escenario, el desgaste en tremendo”, continuó la panelista. “Entonces pidieron un kinesiólogo. En general, María viaja con su equipo, tiene un profesional propio, pero en este caso la contrató una organización externa desde San Luis y le confirmaron que le iban a conseguir un kinesiólogo para que le hiciera un poco de movilidad”.

María-Becerra en la avant premiere de Rápidos y Furiosos X (RS Fotos)

Fue en ese instante en que arribó el profesional que la trataría, un joven de 23 años que, sorpresivamente, ante la empezó a comportarse como una fanático más antes que como un profesional. “El chico quería hacerse amigo de María Becerra a toda costa”, detalló la panelista. “Lo que me dicen es que esos masajes no suelen durar más de 10 o 15 minutos, pero él se quedó unos 40”.

Cumplido ese plazo excesivo, en un momento el joven le consultó a la intérprete si no subiría una historia en sus redes sociales nombrándolo y promocionándolo. “María Becerra siempre paga en los lugares en los que va a comer, y la ropa que usa, se la manda a hacer y la paga, y si es para una única vez, paga ese alquiler”, expresó Berardi.

Sin embargo, no todo ocurre como María querría, ya que pese a estar en contra de nombrar marcas en las redes y ser parte de canjes, pese a pagarse ella misma la ropa que utiliza, no faltan las marcas que de todos modos terminan subiendo las fotos a sus redes sociales, sosteniendo que la cantante las está utilizando. “Eso también le pasa mucho, y hay un equipó de gente que está controlando eso por ella”, puntualizó la panelista.

Al momento de publicarse el video con la información brindada por Estefi Berardi en Twitter, fue la propia María Becerra quien se refirió al hecho ocurrido y expresó: “100% cierto, pago todo todo siempre”.

En una charla exclusiva con Teleshow al momento de presentar el tema que es parte de la película Rápidos y Furiosos X, María se había sincerado: “Siempre trato de estar trabajando, tenemos muchos logros, pero hay que seguir, no hay que desviarse, no hay que confiarse tampoco, porque soy consciente de que es todo muy efímero y de que pueden pasar muchas cosas. Entonces, creo que hay que estar bien centrada, pero sí, como vos decís, cada vez que llego a mi país me escucho en los locales de ropa, me escucho en los taxis, en los autos que pasan por la calle y eso me pone súper feliz”.

Seguir leyendo: