¡A centímetros! Así fue el encuentro entre María Becerra y Rusherking en los Premios Gardel

María Becerra y Rusherking en los Premios Gardel

Este martes, se llevó a cabo la 25º edición de los Premios Gardel 2023 en el estadio Movistar Arena y tuvo al rapero Trueno como el ganador de la estatuilla de Oro, en reconocimiento en la categoría Álbum del año por Bien o mal. Además de él, varios artistas y figuras del ambiente se hicieron presentes en la celebración y pasaron por la alfombra roja con sus espectaculares looks.

Uno de los encuentros más esperados de la noche fue el de Rusherking y María Becerra quienes se separaron hace un año en malos términos con versiones de infidelidades y peleas de por medio. Cada uno siguió su camino e incluso rehicieron su vida amorosa, aunque la gala de los Premios hizo que vuelvan a coincidir en público durante la alfombra roja.

Cabe destacar que es la primera vez que la expareja coincide en un evento y durante unos minutos estuvieron solo a centímetros para saludarse. ¿Pero qué pasó? Nada, cada uno siguió su camino. Becerra lució su outfit color verde agua, posó para las cámaras y dialogó con la prensa. Mientras que Rusherking se tomó algunas imágenes y se alejó de los medios quienes buscaban la palabra del artista recién separado de la China Suárez.

Rusherking y María Becerra muy cerca en los premios Gardel (Imagen: Twitter)

Cabe destacar que Rusherking no estaba solo. El cantante ingresó a la premiación junto a los artistas FMK, Lautaro Saina, Emanero, Estani y Ángela Torres. Con la actriz mencionada anteriormente el cantante prepara un nuevo single que están próximos a lanzar y que ya adelantaron una parte en las redes sociales de ambos. Es que la hija de Gloria Carrá hace varios años que decidió lanzar su carrera como solista en paralelo con la actuación y de a poco se anima a hacer nuevas colaboraciones con jóvenes de su generación.

A pesar de la cercanía con María, no cruzaron miradas ni se saludaron delante de la prensa que estaba esperando el momento. Aunque al ver las imágenes, los fanáticos de ambos no tardaron en especular y opinar al respecto.

Quien también asistió a la premiación fue J. Rei, actual pareja de Becerra. Fueron por separado pero se encontraron en la alfombra roja y se vivió un momento de mucho amor. Luego, durante la ceremonia se sentaron juntos y disfrutaron de la noche.

María Becerra y J. Rei en los premios Gardel (Instagram)

Con respecto a los Gardel: el evento contó con la conducción de Iván de Pineda y acudieron artistas nacionales que obtuvieron un reconocimiento por su labor musical. Las celebridades llegaron a la ceremonia y dieron entrevistas en la alfombra roja, saludaron a los fanáticos y hasta se sacaron algunas fotos con ellos.

La premiación tuvo 48 rubros para condecorar a los artistas de todos los géneros musicales, de los cuales muchos ya se habían dado a conocer en un evento previo que se celebró a las 14 en el teatro Vórterix.

Tras consagrarse con el Gardel de Oro, Trueno subió al escenario y dijo unas palabras. “Si no fuera por mi familia de músicos, no tendría este sentimiento, nos vamos a morir con el micrófono en la mano, porque esto nos da vida. No sé qué decir porque no me esperaba esto a mis 21 años”, afirmó el artista quien se perfilaba como el favorito por ser el más nominado en siete categorías. El cantante urbano era seguido de Dante Spinetta, con siete también y Babasónicos, con seis.

