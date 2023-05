Edith Hermida se quebró en vivo y abandonó un móvil: “Eso no me gusta”

Edith Hermida se quebró en vivo y abandonó un móvil (Video: América)

El pasado fin de semana y en el marco de una entrevista en La Tarde del 9, ciclo conducido por Tomás Dente y Pía Slapka en El Nueve, Edith Hermida hizo un comentario acerca del inicio de Ángel De Brito en el periodismo televisivo. “La primera vez que lo vi fue llevándole la cartera a Laura Ubfal”, describió la panelista de Bendita.

Lejos de quedarse callado, conductor de LAM le respondió casi de inmediato. Y lo hizo trayendo a colación un antiguo fragmento del programa de Beto Casella, en el que el conductor acusaba a la panelista de haber abandonado a su perro en la ruta. “A la mentirosa de Edith Hermida la conocí por abandonar perros en la ruta y reírse del tema. Jamás lleve una cartera, pero sí es cierto que Laura Ubfal me llevó a la tele”, publicó De Brito en su cuenta de Twitter.

Así las cosas, este lunes y en un móvil con A la tarde, Hermida se refirió a este sonado cruce. “Me quise hacer la graciosa y Ángel lo tomó a mal”, comenzó diciendo. “En realidad es un halago lo que le dije. Es un privilegio lo que le pasó. Empezó una carrera muy de abajo, como yo, y mirá adónde llegó, hoy es una figura de América. Un pibe que hizo un carrerón y empezando de abajo, siendo un periodista chiquitito que acompaba a Laura Ubfal. Es una inspiración para muchos chicos jóvenes que están haciendo una carrera en el mundo del espectáculo”, se explicó al respecto, a la vez en que insistió en que todo se trataba de un chiste y que De Brito “se lo tomó a mal”.

El mensaje de Ángel de Brito contra Edith Hermida (Twitter)

“Yo le tiré un chaski bum y él me tiró una bomba, no fue con mala intención ”, insistió Edith. Por otro lado, desde el programa le trajeron a colación lo que dijo Ángel sobre un supuesto abandono de un perro. “Eso pasó hace 12 años en Bendita. Hicimos un chiste y lo aclaramos en su momento. A veces decimos cosas que no son y forma parte de la dinámica del programa”, comenzó respondiendo.

Luego se le quebró la voz mientras continuaba con la explicación de lo sucedido. “Eso me trajo muchos problemas en una época en donde se cancela a la gente. Y me pongo mal, porque me angustia de verdad este tema. Sobre todo porque es algo que nunca pasó. Fue hace 12 años y lo aclaramos, nunca pasó. Fue un mal chiste, equivocado, que hicimos en Bendita. Pedí disculpas en su momento, lo aclaramos en Intrusos con Beto, y la verdad es que no pasó. Reflotar algo que nosotros aclaramos en su momento, y que no pasó, a mi me daña”, dijo con la voz temblorosa.

“Eso no me gusta, no me gusta”, enfatizó Edith. “No sé qué le pasó a Ángel con lo que le dije. Depende de él. Yo siento que fue un chiste que él lo tomó a mal. Que él conteste de esta manera, a mi me hace daño”, cerró. En pleno llanto y de manera repentina, Hermida abandonó el móvil tras avisar que debía llevar a su hija y las amigas a una clase de hockey.

