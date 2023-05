El reto de Georgina Barbarossa a su equipo luego de la queja de una televidente: “Tiene razón”

La locutora de Georgina Barbarossa leyó una queja de un televidente en vivo

En los programas de televisión que salen en vivo ocurren todo tipo de situaciones, ya sean divertidas o incómodas. En esta oportunidad, Georgina Barbarossa pasó un momento difícil cuando la locutora del ciclo A la Barbarossa (Telefe) leyó en vivo y sin filtro una crítica que hizo una persona en Twitter.

A diario, la locutora suele leer los comentarios que escriben los televidentes en las redes sociales. Sin darse cuenta eligió un tuit que tenía un reclamo. ”¿Por qué no dejan hablar al doctor que sabe? ¡Qué insoportables que son! No lo dejan hablar. Quieren saber más que el pediatra”, se quejó una usuaria llamada Angélica en referencia a sus ganas de escuchar al doctor Diego Montes de Oca respecto a cómo cuidar a los niños del brote de la bronquiolitis.

Luego de escuchar el reclamo, la conductora reaccionó de manera inmediata y con total sinceridad aseguró: “Porque en este programa no dejan hablar. Tiene razón, Angélica”. Al darle la razón a la televidente, logró cambiar el clima tenso y siguieron con la edición del programa.

Por otra parte, Georgina fue noticia recientemente al revelar con mucha alegría la llegada de un nuevo miembro a su familia. “Explota, explota mi corazón... Chicos, atención, prepárense porque les voy a dar una noticia que se van a caer... Es una gran noticia, en mi vida es tapa de revista. Y tiene que ver con el amor”, dijo la conductora.

“Chicos, no me aguanto más, les voy a contar que ¡voy a ser abuela!”, dijo Georgina y todos sus compañeros la felicitaron por la llegada del bebé que su hijo Juan y su pareja, Lucy, tendrán en los próximos meses. “¿Saben que yo soy una bruja? Porque volví y me habían traído un regalo que era para mi sobrino nieto. Entonces, lo puse en la silla y dije: ‘Se lo voy a dar a Ignacio’. Pero después dije: ‘No, no se lo voy a dar a Ignacio, lo voy a guardar para mi nieto’”, comenzó a relatar acerca de cómo sintió que se venía el bebé.

Acto seguido, Georgina decidió llamar a su nuera para preguntarle si estaba embarazada. “Lucy, ¿vos no tenés nada para decirme?”, le planteó en el enlace, pero la chica al principio le negó la noticia. Finalmente y ante la insistencia en vivo terminó confesándolo. “¿Quién te contó?”, le preguntó y Barbarossa le aseguró que nadie le había contado sobre su embarazo. “Nadie me contó, me bajó la información. Fue algo que me vino en el cuerpo”, explicó emocionada para responder.

El tuit que leyó la locutora de Georgina

El hijo de Georgina y su pareja no habían revelado la noticia ya que era demasiado prematuro, sintieron que era muy pronto para poder compartirla. Actualmente Lucy está de cuatro meses y fue Barbarossa quien decidió contar esta feliz noticia en su programa. Por otro lado, reveló el género y el nombre del bebé que está por llegar: se llamará Julia y nacerá entre septiembre y octubre de este año.

Si bien este será el primer nieto “sanguíneo”, Georgina ya cuenta con nietos políticos, hijos de la hija de Miguel Vasco Lecuna, de quien la conductora enviudó en 2001. “Tengo a los nietos de Vasco, Mora y Lucas, que tienen 19 y 16 años y son grandes. Son hijos de Lucrecia, la hija de Vasco, a quien amo con locura y este verano me vino a visitar. Pero nietos de mis hijos, Juan y Tomás, todavía no tengo”, resumió Barbarossa.

Seguir leyendo: