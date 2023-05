María Fernanda Callejón relató entre lágrimas por qué decidió denunciar a su ex, Ricky Diotto: “Estaba ahogada de callar”

Maria Fernanda Callejon hablo luego de que se filtraran los audios de su ex Breve descripcion: Maria Fernanda Callejon hablo luego de que se filtraran los audios de su ex

El escándalo entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto continúa sumando nuevos capítulos, a casi un año de que se confirmara la separación. Mientras la actriz presentó una denuncia en la Justicia por violencia de género, la pelea también se trasladó al ambiente mediático, en una escalada que va en aumento.

Ayer trascendieron fuertes audios del odontólogo en tono amenazante contra su ex y esta mañana, la que habló fue Callejón, que pidió salir al aire mientras trataban el tema en Nosotros a la mañana y charlaban con su abogado Martín Francolino. “Estoy como puedo. No sé hasta donde puedo hablar porque tengo una cautelar”, aseguró la actriz y se refirió a la decisión de dar el paso judicial. “Hasta ultimo momento dudé si tenía que hacer la denuncia. Para mí era toda una vergüenza, pero acá estoy”, agregó con la voz entrecortada.

Callejón cuestionó la medida cautelar que su ex presentó en la Justicia. “Taparle la boca a una persona como yo, que estoy acostumbrada a manejarme con la verdad. Ustedes me conocen, hace 40 años que trabajo en el medio. No entiendo como el victimario pasa a ser la víctima, que me pase una cautelar me parece un montón”, afirmó la panelista, y apuntó contra su ex. “El que expuso todo en los medios fue el, en una nota con Karina Iavícoli”, agregó, en relación a cuando tomó estado público una supuesta infidelidad de Diotto que terminó desencadenando el divorcio.

Luego, Callejón relató el trasfondo de la nota con Teleshow, donde contó por primera vez intimidades del vínculo con su ex. “Viví años sintiéndome un adorno y escuchando ‘sin mí no vas a poder’”, dijo entre otras cosas en la entrevista. Desde entonces, el tema volvió al centro de la opinión pública, en una escalada que terminó con la denuncia por violencia de género. “Con Sebastián Soldano pautamos la nota mucho tiempo atrás, y fue antes de recibir la cautelar”, aseguró la actriz.

El audio que le envió Ricky Diotto a María Fernanda Callejón

También contó que recibió al periodista en su casa con la propuesta de hablar de su vida, desde su infancia hasta la actualidad. “Tuvimos una charla hermosa, y él apuntó a algo que estaba guardando y callando y que todavía no podía procesar, porque aguanté muchísimas sensaciones. Me preguntó por los días que tomé la decisión de separarme. Cuando hace esa pregunta, me encuentro hablando de algo que me salió, y me di cuenta que empecé a hablar, estaba ahogada de callar. Una de las violencias es silenciarte, me di cuenta después que había hablado con Sebastián”, reveló.

En este momento, repitió que la cautelar llegó tiempo después de haber dado la nota, y que su intención no era ventilar las intimidades de su relación. “Me encontré hablando de mi vida, no denunciando a él”, expresó. “ Y no quise contar la violencia física porque fui cuidadosa, porque traté de preservar hasta último momento, sobre todo a mi hija. Después, pedí ayuda a la justicia”, añadió.

También se refirió a la situación de Giovanna, la hija de 7 años que tuvo con Diotto. “Estoy defendiendo con uñas y dientes, como una leona esta situación. Estaba bloqueada de cubrir tantos flancos, es mentira que yo no pago, a mi hija no le falta nada. Tengo que trabajar porque el señor pagó dos cuotas provisorias de 45 mil pesos.”, expresó entre lágrimas.

