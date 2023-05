El divertido cruce al aire entre Marcelo Tinelli y Marixa Balli: buena onda, indirectas del pasado y una propuesta

El divertido reencuentro de Marixa Balli y Marcelo Tinelli al aire (Video: LAM)

Este lunes, Mariana Fabbiani firmó su contrato con América, señal en la que regresará con DDM después de dos años lejos de la pantalla chica. El acuerdo lo rubricó con Marcelo Tinelli, director artístico del canal, y luego de sellarlo lo anunciaron públicamente en una entrevista en conjunto en LAM.

“¡Vamos, bienvenida!”, anunció Tinelli con una sonrisa al mismo tiempo en que la abrazaba. “Ay, gracias, estoy muy contenta... ¡Buenas tardes y buenas noches, América!”, replicó Mariana. “Es raro que yo la reciba a ella, está en su casa. Tiene más años en América que yo”, dijo Marcelo en relación a la trayectoria de la nieta de Mariano Mores en el canal en el que él debutará en la segunda mitad de año. “La verdad es que es una alegría volver a América. Me sentí muy bien re entrando al canal”, dijo quien hasta hace poco sentía cierta reticencia por volver a la tele.

En medio de la presentación, Tinelli se reencontró con Marixa Balli. La actual angelita del programa que conduce Ángel de Brito asegura haber tenido un affaire con el conductor años atrás. Y ambos protagonizaron un divertido ida y vuelta al aire, repleto de indirectas y buena onda de cara al próximo estreno del Bailando por un Sueño por la señal de Palermo.

“La voz de Marixa es algo que me gusta mucho, es una de las mejores voces”, comentó Tinelli aunque ella no contestó. Entonces, el conductor le preguntó a Balli si le gustaría participar en el Bailando, a lo que ella contestó: “Ay no sé, Marcelo, no sé”, remarcó, lo que provocó las risas del Cabezón: “¿Pero por qué todo es ‘no sé’?”.

Marixa se mostró divertida y cómoda en el ida y vuelta con Tinelli (LAM)

La charla siguió y en un momento Tinelli reparó en el graph que se veía en la pantalla de LAM: “¿Marcelo hipnotizado por Marixa?”, “Marcelo y Marixa cara a cara”, leyó y se preguntó entre risas. “¿Que está pasando acá? ¿Todo esto fue una cámara oculta para que viniera y me cruzara con ella?”, señaló en referencia a uno de los segmentos históricos de VideoMatch. “Yo solo vine a saludar y me iba”, remarcó y amagó con retirarse, aunque enseguida se notó que era una broma.

En el mismo sentido, Tinelli siguió apuntando con ironía al texto que se veía en el zócalo. “No pusieron cara a cara Marcelo con Yanina, o con Mariana o con Ángel ¿por qué sí con Marixa”, insistió el conductor. Y aquí la que contestó fue Marixa: “Tranquilo Marcelo, yo tengo códigos”, señaló la panelista dando a entender que no iba hablar de más.

Cabe destacar que durante una nota con Intrusos, Marixa recordó su relación con Marcelo, la cual se habría dado cuando él se separó de Soledad Aquino, la madre de sus primeras dos hijas, Candelaria y Micaela Tinelli. “Para vernos viajábamos al exterior”, contó la actual panelista en su momento antes de este reencuentro en el estudio de LAM.

Mientras tanto Marcelo ultima detalles para el regreso del Bailando a la pantalla de América. Contará con Ángel de Brito, Pampita, Marcelo Polino y Moria Casán en el jurado y la producción sigue definiendo a los posibles participantes: Coti Romero y Tomás Holder, exparticipantes de Gran Hermano, ya están confirmados para la pista, y mientras se realiza un casting multitudinario presencial y en las redes, en más de una oportunidad el conductor demostró su interés en que Balli sea parte del concurso. ¿Se animará la bailarina a volver a las pistas?

Seguir leyendo: