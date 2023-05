Marixa Balli reveló los sueños que tuvo con Rodrigo Bueno luego de su muerte

Marixa Balli fue invitada al ciclo Mandale fruta, que se emite por Republica Z, y recordó con cariño la intensa relación amorosa que mantuvo con Rodrigo El Potro Bueno, el popular cantante cordobés que murió de manera trágica en un accidente automovilístico el 22 de junio del 2000.

Todo comenzó cuando El Polaco Cwirkaluk, uno de los conductores del programa, le consultó: “¿Cómo lo conociste a Rodrigo? Yo tengo una conexión muy fuerte con él, tengo sueños”, admitió el cantante. La panelista de LAM (América) le contestó: “Yo también siempre tuve sueños con él. Apenas se murió habían levantado como un monolito en la ruta, era desagradable, y la gente empezó a ir. Soñé que él me decía: ‘vos tenés que ir y decirles que saquen eso, es horrible’. Yo le decía: ‘no soy quién’. La muerte de él fue trágica, para mí fue terrible porque era parte de mi vida por más que no éramos novios”.

Además, la cantante y bailarina recordó otro sueño que tuvo con el artista luego de su fallecimiento: “Estábamos en Córdoba, en una confitería. Cuando llega la moza me pregunta qué voy a tomar. Yo le dijo ‘un cafecito y él...’. Entonces me pega una patada y me dice: ‘¿no te das cuenta de que ella no me ve?, vos sola me ves’...”.

Luego, recordó que Rodrigo se enamoró de ella cuando la vio en la tele y le pidió a su manager Pepe Gozalo que la contrate para el videoclip de su tema La chica del ascensor. En ese momento, cuando le llega la propuesta, Marixa no quería saber nada de participar y decide pedirle un precio altísimo como su cachet para que no la contraten.

Pero como el artista se había encaprichado con conocerla, consigue la suma de dinero. “Una parte la pagó la discográfica y otra parte la puso él. Su mamá Beatriz fue a vender unas joyas y consigue el dinero. Yo me enteré después cuando me puse de novia. En una comida, estaba nerviosa y Beatriz me dice que había empeñado unas joyas para mi video”, recordó entre risas. Y señaló que cuando conoce a Rodrigo en la grabación se enamoró apenas lo vio.

Marixa Balli y Rodrigo Bueno

Por otra parte, Balli también salió con otros famosos, como con Beto Casella. Recientemente, en el ciclo LAM (América) recordó su relación con el conductor de Bendita (El Nueve): “Yo estaba en el Colón y él tenía un fitito. Me venía a buscar con el auto al teatro”, recordó Marixa acerca de aquel vínculo simbolizado por el Fiat 600 que manejaba Beto. “Nos conocimos en la vida. Yo era bailarina del Colón”, agregó Balli, sin dar mayores precisiones.

“No vamos a contar dónde nos conocimos... Él es un poco más grande que yo. Tenía pelo largo en esa época... La relación duró un tiempito. No quiero hablar mucho porque después la gente dice: ‘Pero esta mina de sus ex...’”, insistió Marixa con misterio. “Es un tipo divino. Beto es buena persona, tiene carácter”, lo definió. “¿Qué es lo que más te gustaba de él?”, insistió Yanina Latorre. “Es una persona muy divertida, amoroso, simpático, caballero...”, cerró.

