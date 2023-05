Gerardo Romano recibió el alta: “No quiero quedarme quieto porque a esta altura de mi vida, si te quedás no sabés si volvés a arrancar”

Gerardo Romano (Instagram)

Para preservar su salud, Gerardo Romano fue internado en el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento y debió suspender la función de este domingo del unipersonal Un judío común y corriente, la obra con la que se presenta en el Teatro Chacarerean. El actor de 76 años anunció la noticia en Instagram: “Pido disculpas a los espectadores de hoy, pocas veces lamenté tanto cancelar una función, pero debido a cuestiones médicas estoy internado y no podré hacer hoy Un judío común y corriente. Los abrazo”.

Este lunes el artista ya recibió el alta médica y habló con Teleshow sobre su estado de salud: “Estoy mejor, en mi casa. Me diagnosticaron una neumonía leve, pero después se entendió que no era tal la neumonía. Se pasaron de precavidos, supongo que si se les va un tipo conocido es una imprudencia médica. La médica me dijo: ‘Se deben haber asustado’”.

El posteo de Gerardo Romano que generó preocupación

Además, Romano señaló que sigue congestionado y tomando paracetamol, pero en el caso de tener más de 37 grados debe regresar al centro médico para una nueva revisión. “Me tengo que recuperar, estoy cansado, agotado, no dormí, no comí”, señaló sobre el mal momento que pasó mientras estuvo internado. De esta manera, espera con ansias que mejore su cuadro de salud para regresar al teatro.

Mientras se recupera, lamenta no poder cumplir con sus compromisos laborales: “Disfruto tanto de la función, tenía tantas ganas de hacer la obra. Es un dolor espantoso haber tenido que faltar. Yo quisiera volver este sábado y domingo que tengo funciones. Además tengo gira por Rosario, Santa Fe, Paraná y Florencio Varela. La obra funciona, sé qué pasa con la gente y las emociones”.

Cabe recordar que Gerardo se luce en el unipersonal escrito por Charles Lewinsky, en la versión en español de Lázaro Droznes y con dirección de Manuel González Gil, que refleja el conflicto que debe resolver un judío alemán cuando recibe la invitación de un profesor de Ciencias Sociales de una escuela secundaria, cuyos alumnos quieren conocer a un judío en persona después de haber estudiado el nazismo. Y, entre otros reconocimientos, ha recibido una distinción en los Premios Konex 2021 por este trabajo, que le valió excelentes críticas por parte de la prensa desde su debut en el año 2015 hasta la fecha.

Gerardo Romano espera recuperarse pronto para regresar a las tablas

También el actor expresó su sorpresa por la gran cantidad de mensajes cariños que recibió tanto de sus seguidores como de sus amigos y seres queridos: “Yo no quise publicitarlo, pero había 186 personas que tenían entradas para la obra y yo sabía al mediodía que no iba a poder estar. No soy de la generación de las redes, pero hice el posteo y salió fenómeno porque apareció toda la gente que me quiere a preguntarme cómo estaba”.

Más allá de estar agotado, Romano manifestó sus ganas de retomar sus actividades diarias: “Mañana voy a caminar un poquito y voy a hacer natación. Yo no quiero quedarme quieto, porque a esta altura de mi vida si te quedás, no sabés si volvés a arrancar. Las articulaciones se oxidan y es más difícil ponerse en marcha. Cuando está en marcha, ya no hay problema”.

