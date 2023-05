Eduardo Feinmann habló de su hija Esmeralda: “Ya llegó la primera comunicación del colegio”

Eduardo Feinmann habló del vínculo con su hija Esmeralda

El 2 de octubre del 2021 Eduardo Feinmann y Lucía Auat se convirtieron en padres de Esmeralda, que llegó al mundo en el Sanatorio Otamendi. El periodista y la abogada, oriunda de Santiago del Estero, están en pareja desde 2017 y el nacimiento de su hija lo vivieron puertas adentro, fieles al bajo perfil que cultivaron desde el inicio del vínculo. De hecho, la noticia del embarazo de la mujer se había filtrado de casualidad, cuando el ex presidente Mauricio Macri felicitó al conductor luego de una entrevista radial.

“La llegada de mi hija no cambió nuestros horarios. La casa se adaptó un poco a mi, también. Pero lo que pasa es que es una disciplina: levantarse a las 4 de la madrugada es una disciplina, como hacer un deporte. Me acuesto a determinada hora”, contó al ser entrevistado en Doble mérito (República zeta) acerca de cómo son los horarios de la rutina familiar.

“Nunca me duermo después de las 11 de la noche, trato de hacerlo antes... Pasa que termino en la tele 8 y media, hasta que llego a casa, como algo... Y dormir no es apoyar la cabeza y te dormís, es imposible”, agregó Eduardo. Por otra parte, contó que el sueño de Esmeralda suele ser placentero: “Está durmiendo bien. Se duerme a las 9 de la noche y se levanta a las 7 y media, es un relojito”.

Eduardo Feinmann

Por otra parte, le plantearon cómo se enfrentaría a las posibles rebeldías en las que pueda llegar a incurrir Esmeralda a medida en que vaya creciendo. Y Eduardo aprovechó la oportunidad para hacer su propia confesión. “Me pasaba cuando yo era chico con mis padres. Yo era complicado. Muy complicado. Era complicado. De chico y en la adolescencia también. Era un chico bravo, pero no de pelearme... Siempre los hijos tratan de pelear con los padres”, comenzó diciendo.

Y ejemplificó: “A mi papá no le gustaba nada que yo haya querido ser periodista. Fue un acto de rebeldía seguir lo que él no quería. Él me decía que no es trabajo hablar en una radio, en un canal de televisión. Que eso era ‘de vago’. Después, con el tiempo, me pedía por favor que no trabaje tanto”.

Asimismo, señaló que a su hija ya le llamaron la atención por su conducta. “Ya llegó la primera comunicación del colegio. Parece que la niña tiene alguna cosa particular: le roba las galletitas a sus compañeros”, contó entre risas. “Es muy chiquita, tiene un año y medio, ni sabe lo que es quedarse con lo de los demás, no tiene ni idea”, agregó Feinmann.

“¿Y su un día te llaman y te dicen que tu nena tomó el jardín?”, le plantearon desde la mesa y Eduardo largó una carcajada. “Y, voy a tener que mandar un móvil y hablar con ella como presidente del centro de estudiantes...”, señaló en referencia a sus históricos debates con jóvenes referentes estudiantiles. “Bueno, (Jorge) Lanata dice que me va a pasar eso. Que va a ser zurdita y charutera. Y bueno, todo puede ser”, agregó entre más risas.

En 2022, Eduardo Feinmann llevó a su hija Esmeralda al pase radial con Jorge Lanata

La relación entre Feinmann y Lucía Auat cobró un poco de visibilidad durante los días en los que el periodista estuvo internado por coronavirus, en agosto de 2020, cuando fueron fotografiados a la salida de la clínica. Siempre desde el bajo perfil, la mujer, quién también contrajo la enfermedad por aquella época, estuvo a su lado durante la convalecencia.

Seguir leyendo: