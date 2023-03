Cecilia Bolocco fue cuestionada por opinar sobre los cuerpos de las mujeres: “Estar gorda está de moda”

En un video que grabó para sus redes, Cecilia Bolocco fue cuestionada por opinar sobre los cuerpos de las mujeres

Hace apenas unos meses, Cecilia Bolocco estuvo en el ojo de la tormenta por unos polémicos dichos mientras estaba haciendo un vivo en su cuenta de Instagram -red social en la que tiene más de un millón de seguidores -. Todo comenzó cuando la exmodelo, en medio de una charla sobre su marca de ropa femenina, le hizo una recomendación a una de sus seguidoras, que le había sugerido que agregara talles XXL a su cápsula.

“¿Necesitan más talla? Yo creo que lo que necesitan es comer menos. Se los digo con todo mi amor. Hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan, tan grande no”, comenzó expresando la exesposa de Carlos Saúl Menem. Y continuó: “Entraditas en carne es rico porque incluso a muchos hombres también les gusta, ¿no es cierto, mis preciosos hombres? Cuéntenle a las chicas que a muchos de ustedes les gustan las mujeres entradas en carne, confiésenlo. Pero XXL así tan, tan, tan grande, de repente no es sano, no es bueno”. En ese sentido, cerró: “Entonces no es bueno, ¿ya? Es por eso que yo se los digo y porque van a tener más éxito con los muchachos”.

En ese instante sus palabras fueron rápidamente cuestionadas por quienes se encontraban viendo esa transmisión. “Tengo diabetes y problemas a la tiroides, como muy sano y aun así no bajo de peso, según tu qué tendría que hacer, ¿tomar solo agua y nada de alimentos? Y a propósito, yo no necesito la aprobación de ningún hombre para sentirme bien, tú si lo requieres parece”, comentó una de las seguidoras.

“Cuando vienen las Cecilia Bolocco a decirme que mi cuerpo está mal por no entrar en sus tallas, vuelvo a tener 12, a vomitar las comidas, a contar las calorías en un librito, a llorar apretándome y a sentirme mal por existir. Del cuerpo de otros, no se opina”, fue otro de los mensajes que se pudieron leer.

Cecilia Bolocco cuestionó a las mujeres que usan talle XXL (Video: Instagram)

Ante tamaña repercusión, Bolocco salió en esa oportunidad a aclarar sus dichos y a pedir disculpas a quienes se pudieran haber sentido ofendidos. “Creo que la belleza sale del alma y no tiene nada que ver con tu cuerpo”, comenzó diciendo en una entrevista con el noticiero nocturno de Chilevisión. En tanto, agregó: “Y si alguien lo malentendió y se ofendió con lo que yo dije pido realmente, y desde el corazón, disculpas, porque no fue mi intención”. Por último, y luego de reiterar que no fue su intención hacer sentir mal a terceros, cerró: “Jamás sería mi intención herir, denostar o hacer sufrir a alguien. Jamás, jamás. Yo procuro solo abrir mi boca para decir cosas positivas”.

Sin embargo, en un vivo realizado en instagram, en las últimas horas, donde también se encontraba mostrando las prendas de su colección, llegó el tiempo de una blusa negra holgada y con pequeños detalles en la parte delantera. Así, mientras detallaba las diferentes formas de utilizarla comenzó a anudarla en la parte delantera, momento en que mostró parte de su vientre.

“Múltiples usos. Yo me voy a abrir ahí... ah, otra cosa... engordé un poquito, pero como estar gorda está de moda, bueno no sé si eso, pero yo estoy feliz”, aseguró a cámara mientras se acomodaba la prenda. Sin dudas sus palabras no pasaron por alto y nuevamente fue blanco de las críticas.

“Pucha Cecilia Bolocco, no aprendiste nada”, fue uno de los comentarios recibidos, en tanto que otro aseguró: “Esta señora cada vez la embarra más”. “¡Qué obsesión con lo gordo, lo flaco!, cerró otra, a la espera de las palabras de disculpas de la propia Bolocco.

