Flor de la V, Cande Tinelli, Barbie Simons, Sabrina Garciarena y otras famosas disfrutaron de una noche de glamour, moda y música

Puli Demaría inauguró un nuevo local rodeada de famosos (RS Fotos)

Este jueves por la noche, muchas figuras de la televisión y el espectáculo asistieron a la inauguración del nuevo local de venta de calzado de la empresaria Puli Demaría en el barrio de Palermo. Florencia de la V, Barbie Simons, Sofía Zamolo, Sabrina Garciarena, Karina Mazzocco, Romina Ricci, Mariana Brey, Robertito Funes Ugarte, Cande Tinelli dijeron presente en esta fiesta en la que hubo mucho glamour y buena música.

También participaron personalidades destacadas de la industria de la moda, como los diseñadores Santiago Artemis, Fabián Zitta, el asesor de imagen Fabián Medina Flores y la exmodelo Nequi Galotti. Además la influencer y modelo Cande Ruggeri fue con su beba Vita, fruto de su relación con Nicolás Maccari.

La conductora Karina Mazzoco lució unas botas naranjas

Robertito Funes Ugarte

Desde hace unos años, la DJ tomó la decisión de crear su línea de zapatos, luego de haber incursionado en la televisión. Había ganado mucha popularidad cuando se desempeñó como panelista en Pampita Online y realizó participaciones en La jaula de la moda, incluso fue tentada para participar en el Bailando. Durante la pandemia, se alejó de la televisión pero como no podía trabajar como DJ por la prohibición de fiestas, apostó a su faceta empresarial y no le fue nada mal.

En una entrevista con Teleshow en junio de 2021 había explicado los motivos por los que decidió no ser más mediática: “No es la vida que yo quería. Yo soy lo que ves: no tengo piel de televisión. Me ha pasado que mucha gente me decía: ‘Sos tan transparente’. No tengo esa capacidad de darme cuenta o discernir cuál es el juego mediático y cuál es la vida. Para mí todo comentario era un ataque, y sinceramente me afectaba a mí y a mi familia. No me interesaba salir a decir en la televisión: ‘Esto es verdad y esto no’. Me dolía y me lastimaba que personas que no me conocían estaban emitiendo un juicio de valores sobre mí”.

Pía Slapka y Santiago Artemis

Su primera colección de zapatos tenía un total de 500 pares, con 16 modelos de diferentes colores y materiales como cuero y gamuza. Poco a poco, el emprendimiento fue creciendo y sus diseños fueron ganando terreno hasta que pudo cumplir con su objetivo de tener un local en Palermo. Hoy muchas figuras de la televisión y la moda lucen sus diseños exclusivos.

“Hice cursos para aprender y entender cómo se hace un zapato, porque si quiero hacerlo tengo que entender de qué están hablando”, contó Puli respecto a la preparación que hizo para involucrarse en la industria de la moda. “Tengo un país que amo y tengo algo que me encanta, es otra salida. La vida de DJ en algún momento caduca: no sé si van a querer tener a una mina de 60 años poniendo música (risas)”, agregó.

Ahora Demaría disfruta de su presente como emprendedora y madre de cuatro hijos, Sylvestre, Santos, Félix y Florián. “Todo el tiempo te tenés que rearmar. La vida es una serie de ajustes y de rearmarse. Lo importante es ser conscientes de que tenemos la suerte de estar vivos y de que la vida, a pesar de todos los avatares, es maravillosa. La vida se trata de eso, de seguir adelante, de hacerse cargo, de vivir el proceso”, había asegurado.

Cande Tinelli y Puli Demaría

Barbie Simons

Florencia de la V

Nequi Galotti

Mariana Brey

Sabrina Garciarena, Cande Ruggeri con su hija Vita y Sofía Zamolo

Fabián Medina Flores

El diseñador Fabián Zitta dijo presente en la inauguración del local de zapatos de Puli

Puli Di María pasó música en la inauguración de su nuevo local de zapatos (RS Fotos)

