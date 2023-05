El sensual twerk de Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo, al ritmo del reggaetón

El sensual twerk de Georgina Rodríguez al ritmo del reggaetón

Con más de 50 millones de seguidores en Instagram, Georgina Rodríguez es una de las modelos más influyentes del mundo. La pareja de Cristiano Ronaldo deslumbra con cada una de sus publicaciones, generalmente apuntadas tanto al cuidado estético como a mostrar parte de su intimidad junto a su pareja y a los hijos que comparten.

La familia reside actualmente en Arabia Saudita, dado que el exdelantero de la selección portuguesa juega en el Al-Nassr Football Club. Y desde allí es que Georgina compartió una Instagram Story que sorprendió a muchos en las últimas horas, ya que se mostró muy sexy bailando twerking por primera vez.

Al ritmo de “Papi Chulo... Te Traigo El Mmmm” -hit absoluto de Lorna y proveniente de la primera oleada global del reggaetón-, la modelo hizo sus primeros pasos en la disciplina junto a Jack Gómez, un conocido coach de twerk nacido en Colombia.

Georgina Rodríguez y su primera clase de twerk (Instagram)

Descalza, vestida con ajustado aunque ancho jogger gris y un top al tono, la modelo nacida en Buenos Aires en 1994 se mostró hábil y sensual siguiendo cada uno de los pasos de su instructor, quien además la animó a que improvise con su coreografía. El momento, que quedó registrado en sus redes sociales, lo definió como: “Primera clase twerk”. A su vez, Gómez compartió la story en su perfil y le agregó la leyenda: “Hoy le he dado clase a esta reina”.

En las últimas semanas, Cristiano y Georgina vienen atravesando diversos rumores de crisis de pareja. Y Luego de intentar despejar todas las versiones negativas con varias publicaciones en sus redes sociales, quien volvió a la carga para respaldar que las bases de la pareja están sólidas fue la madre del futbolista, María Dolores dos Santos Aveiro.

Durante la apertura de una tienda en Madeira, la mamá del luso habló sobre el tema con la prensa local. “Todo es mentira. Todas las parejas discuten, pero lo que se ha escrito es mentira”, aseguró María. La excursión a Medio Oriente no terminó siendo lo que realmente esperaba el ex jugador del Manchester United y desde Portugal aseguraron que habría tenido impacto negativo en su relación con la argentina. Sin embargo, los últimos indicios de los protagonistas revelan que no existió dicha crisis.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Los movimientos que eligió la pareja para desmentir la teoría arrancó con la modelo subiendo una historia en Instagram con una enigmática leyenda: “El celoso inventa un rumor, el cotilla lo difunde y el idiota se lo cree”. Por su parte, Cristiano publicó una foto en sus perfiles en la que aparecía besando a su pareja, con quien está hace siete años, durante una comida familiar. “Salud por el amor”, fue el pie seleccionado por el portugués para la imagen.

Una de las versiones sobre su relación llegó a través del programa de televisión español Socialité, en el que sugirieron que Ronaldo estaba “harto” de que Georgina gastara dinero en un centro comercial de Riyahd. Por otro lado, el TikToker Abel Planelles aseguró que discutieron de manera agresiva antes de subir a un avión. Además, en Portugal declararon que era una realidad que CR7 “está cada vez más alejado de su familia”, según el psicólogo Quintino Aires.

Días atrás, Cristiano despejó todo tipo de rumores con una galería de fotos de un día especial en Arabia Saudita. “¡Momentos felices en familia!”, indicó el delantero portugués en su última publicación donde mostró parte de la impresionante mansión que seleccionó para su estadía.

