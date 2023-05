Por qué todavía no volvío PH, Podemos Hablar a Telefe: la palabra de Andy Kusnetzoff

Por qué todavía no volvío PH, Podemos Hablar a Telefe: la palabra de Andy Kuznetsoff

Empezó como una prueba de cuatro especiales pero derivó en un éxito que completó seis temporadas los sábados por la noche en el aire de Telefe. Se trata de PH: Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, ciclo que desde julio de 2017 le disputó terreno en la batalla por el rating a El Trece, quien viene proponiendo las cenas conducidas por Mirtha Legrand y Juana Viale.

Sin embargo, en este 2023 el programa todavía no salió al aire. Según indicaron algunos rumores surgidos a partir de esta demora, todo tendría que ver con que no le estarían encontrando un lugar en la grilla. Pero fue el propio conductor quien desestimó roces y polémicas con el canal“de la familia”. “Yo creo que va a volver en algún momento, estamos viendo”, dijo Andy al ser consultado por un notero de LAM (América) que lo abordó a la salida de Perros de la Calle, el ciclo radial que conduce por Urbana Play.

“Hay un montón de charlas, pero también estoy haciendo otras cosas que están buenísimas. PH está en mi corazón y yo creo que siempre está por volver. El tema es cuando”, resumió Kusnetzoff.

“Estoy súper contento con PH y creo que está bueno que vuelva”, remarcó Andy a la vez en que dio detalles de cómo está el vínculo con Telefe. “Yo creo que estamos en charlas sin apuro porque la verdad es que queremos que el producto esté bueno, que tenga una renovación y tiene que ver con eso. Y está bueno no apurarnos con eso, es lo que convenimos con el canal. Pero estamos ok, no hay ningún drama”, dijo.

Por otra parte, no se arriesgó a poner una fecha de regreso para el exitoso ciclo ni tampoco dijo mucho acerca de las posibles novedades que presentaría la nueva temporada. “No lo tengo claro y tampoco quiero hablar al pedo, porque me tengo que juntar con el canal. Quedamos en juntarnos y me fui de viaje”, agregó el hijo del sexólogo Juan Carlos Kusnetzoff.

Luego de mostrar la nota, en el piso del programa de Ángel de Brito las “angelitas” analizaron la situación. Y Yanina Latorre contradijo a las palabras de Andy. “Tengo un datito del canal: él se encaprichó con varios pedidos, se puso firme, y el canal le dijo que no lo va a cumplir, que no puede. Pero no me dicen cuál es el capricho”, contó la mujer de Diego Latorre.

En abril del año pasado y de cara a la temporada 2022, Kusnetzoff habló con Teleshow acerca de cómo se produce un programa con PH, el cual cuenta con invitados de primera línea. “Primero, sufriendo. Después, llamando a los representantes, llamando a los propios invitados. Creo que mi récord de rechazos lo tiene Fernando Gago: tres años lo habré seguido. Hay varios que seguí personalmente y vinieron, como Ricardo Darín, por ejemplo. A Guillermo Francella le rompí mucho las bolas y todavía no lo logré. Al principio la negativa me lo tomaba personal, era: ‘¿Cómo me va a decir que no si yo lo conozco de toda la vida?’. Por ejemplo, Abel Pintos: venía a la radio y yo, dale invitarlo para la tele, hasta que vino y estuvo espectacular. Generalmente vienen con mucho miedo, no sé si hay fantasías o qué, pero se van felices”, contó.

