Mauro Icardi reaccionó a un elogio de Moria Casán: “No hace falta hablar pavadas por dos minutos en las noticias”

Esta semana, Moria Casán fue entrevistada por LAM (América) a propósito de su vuelta como jurado del próximo Bailando por un Sueño, el cual comenzará en julio próximo. En la nota con el programa que conduce Ángel de Brito, la diva fue elogiosa para con Mauro Icardi. “Él me parece una bomba. Yo no sé bien la historia de ese chico, pero me parece que lo poco que twittea y lo poco que he visto, es picante”, comenzó diciendo la mamá de Sofía Gala Castiglione para caracterizar al marido de Wanda Nara.

“Un jugador de fútbol, si tiene cintura para correr al arco, tiene que saber bailar bien”, dijo Moria con su típico doble sentido y sugiriendo una buena performance sexual. “¿Decís que twittea marcando: ‘Esta mujer es mía’?”, le preguntó el movilero del programa. “¡No! Me parece que para Mauro Icardi cualquier agujero es poncho”, respondió Casán sin ningún tipo de filtros.

“Es un chico joven y se casó con esta mujer que está divina, es una reina, le construyó ese hogar glorioso, pero el chico debe tener ganas de otras experiencias”, agregó Moria no sin polémica acerca de la relación del delantero del Galatasaray con la actual conductora de Masterchef Argentina (Telefe).

“Debe estar muerto de amor por ella, pero me parece, por lo que uno percibe, que es un seductor”, lo elogió al rosarino. A la vez, también le tiró flores a la hermana de Zaira Nara aunque con cierto dejo de crítica. “A Wanda la propuse para el jurado del Bailando. Es bárbara para todo, lo único es que yo la haría ir al foniatra. Yo con las voces finitas… ¡Foniatra, amores!”, dijo con su característica “lengua karateka”.

Luego de los dichos de Moria, Icardi recogio el guante y decidió contestarle a través de sus redes sociales. “Gracias Moria por tus piropos y halagos. Recibirlos de una persona que una diva de nuestro país, lo agradezco”, comenzó escribiendo el rosarino en un texto que publicó en sus Instagram Stories.

“También te cuento que el único poncho que me pongo hace 10 años es el mismo. El que elijo cada día y con el que quiero seguir empochándome durante muchos años de mi vida”, agregó haciendo referencia a Wanda Nara, junto con un corazón rojo. Y cerró su descargo con un dardo venenoso contra la diva. “Te mando un beso. Y sinceramente con el nombre que tenés, no hace falta hablar pavadas gratuitas por dos minutos en las noticias”, expresó a la vez en que le agregó unos emojis que lanzan besos.

Esta semana y sin previo aviso, Wanda voló a Estambul para reencontrarse con su marido y sus dos hijas Francesca e Isabella. La conductora se encuentra viviendo temporalmente en Argentina por las grabaciones de Masterchef y hace semanas que no ve al jugador ni a sus hijas.

En su cuenta de Instagram, Wanda compartió dos posteos en su feed con un carrete de imágenes y videos además de contenido diario en sus historias, revelando los días en familia que pasaron. La primera foto que eligió la mediática fue una tierna selfie que se sacó junto a Isabella y Francesca. “Mis turquitas”, escribió contenta por el reencuentro. En esa misma publicación compartió un video de la más chica bailando al ritmo de Karol G y Shakira, un paseo de mujeres tomando un rico café, haciendo compras de ropa y muchos planes más.

Después de la visita, Wanda volvió a Buenos Aires y en tarde de este jueves estuvo involucrada en un accidente vial mientras se dirigía a los estudios de Telefe para seguir grabando su participación en el reality culinario.

El auto que trasladaba a la conductora del reality de cocina impactó con un motociclista, que quedó tendido en la vía pública. La empresaria se bajó a asistir al hombre y luego continuó camino a Martínez, donde está el estudio de televisión.

