Fuerte cruce en vivo entre Pilar Smith y Pía Slapka: “No responde los mensajes de WhatsApp, el que calla otorga”

Pilar Smith y Pía Slapka protagonizaron un tenso cruce en vivo

No cabe duda alguna que el mundo del espectáculo se encuentra plagado de rumores que llevan a los periodistas a chequear la información. En ese sentido, Pilar Smith y Pía Slapka tuvieron un fuerte ida y vuelta en pleno programa a raíz de un viejo rumor que vinculaba a la modelo y conductora con Benjamín Vicuña.

A comienzos de este año, algunos medios difundieron el rumor de romance entre Pía Slapka y Benjamín Vicuña, el cual fue desmentido por el propio actor chileno. Pese a que la modelo intentó dejar ese escándalo en el pasado, este domingo la periodista se lo volvió a recordar, pero esta vez lo hizo con un fuerte reclamo en vivo.

“Quiero hacer una denuncia pública porque ustedes saben que yo no me callo nada. Cada vez tengo menos filtro. ¿Por qué la señora Pía Slapka no responde los mensajes de WhatsApp? Me clava el visto y no me contesta”, comentó Pilar Smith.

“Me molesta, porque vos podés responder ‘no hablo de esto’. Me molesta, no se hace esto. Yo les escribo a todas las grandes celebridades del espectáculo y te contestan, pero que te claven el visto no da”. Por su parte, Slapka la invitó a retirarse y, una vez más, Smith volvió a contraatacar.

“Fueron dos mensajes. Le pregunté por Vicuña en su momento y después por Rígoli. Nada...”, continuó Pilar Smith. “‘No quiero tirar fruta’ ¿Ves? Tenemos que llamar para verificar la información”, añadió la conductora de Gossip.

Si bien Pía Slapka intento desentender al explicar que decidió no responder debido a que tiene derecho a guardarse ciertos temas. “Decidí no responder porque a veces es peor. Empiezan con una cosa o la otra. Yo tengo la libertad de hacerlo si quiero o no. No es faltar el respeto”, se defendió. Sin embargo, Pilar Smith no dudó en reprocharle: “Pero después, que los famosos no digan que están hartos de que se digan disparates, porque si responden, se apaga todo. El silencio, hace que se agrede el tema. El que calla otorga”.

En el último verano, después de varias publicaciones en los medios en donde se vio a Vicuña y a Slapka juntos en un evento top en la ciudad balnearia, finalmente Pía también rompió el silencio. En este caso eligió sus redes sociales para descargar su verdad. Ante las preguntas de sus seguidores, la rubia aprovechó la ocasión para dar un contundente mensaje.

“Voy a responder sin ser tan picante porque después uno se arrepiente de sus palabras. Lo único que voy a decir es que le diría a la persona que lo tiró, que no sé por qué lo tiró, porque ni siquiera estuvo en ese evento esa persona, a la cual conozco también, alguien le debe haber dicho: ‘estaban tal, tal y tal’ y dijeron bueno, dos solteros como somos dos personas simpáticas, bah hablo por mí, porque él ni idea... Pero estábamos los dos trabajando y punto. Y punto. Esa persona que lo dijo no sé capaz tenía que rellenar el programa que está haciendo, tenía que decir algo, entiendo, pero no, ni idea Benjamín, ni idea él, cualquiera”.

Con estas declaraciones, Pía se alejó de los rumores que la acercaban a Benjamín y se mostró molesta con Luli Fernández-panelista en ese momento de Socios en el espectáculo-, que fue la que divulgó la noticia en primera instancia. “Esto es cualquiera”, concluyó.

