La reacción de Karina Mazzocco por un posible juicio a su programa que le haría Jey Mammon

Karina Mazzocco le contestó a Jey Mammon sobre un posible juicio a su programa

En los últimos días, trascendió que Jey Mammon iniciaría acciones legales contra algunos programas y canales, incluyendo A la tarde (América), el ciclo conducido por Karina Mazzocco que destapó la escandalosa denuncia que Lucas Benvenuto le hizo al actor y conductor.

Tras pasar unos días en España, el músico y conductor regresó a nuestro país con la intención de avanzar en su reinserción laboral, y recuperar la confianza del público. Según comentó el abogado Fernando Burlando, el artista le haría juicio a Benvenuto y a algunos ciclos de televisión, entre los que se encuentra el liderado por Karina Mazzocco.

Si bien la denuncia por abuso que hizo en 2020 Lucas Benvenuto ante la Justicia contra Jey Mammon fue declarada prescripta, el conductor quedó fuera de escena tras ser suspendido por Telefe.

Consultada por un móvil de LAM (América), Mazzocco reaccionó al posible ataque legal de Mammon diciendo: “Que la persona que denunció a Jey Mammón haya dicho lo que dijo y hecho la denuncia que hizo en este programa es otra cosa, pero no soy la punta de lanza. Si Jey quiere defenderse, me parece muy bien que lo haga”.

En tanto que sobre los dichos de Fernando Burlando, quien aseguró que Jey Mammon tomará medidas “sangrientas”, Karina Mazzocco respondió: “No sé a qué se refiere con eso. Lo único que yo sé es que esta denuncia que hizo Lucas Benvenuto la hizo hace varios años, después lo comentó dentro del estudio de A la tarde, pero no es algo que hayamos inventado nosotros. No siento esto como una amenaza, nosotros hicimos un tema periodístico. Punto final”.

Finalmente, Mazzocco desestimó la versión que hablaba de una campaña contra Mammon orquestada desde todos los ciclos de canal América. “Nosotros lo llamamos a Lucas Benvenuto para hablar del tema Corazza, luego surgió lo que todos conocemos”, explicó la conductora.

El actor y conductor intenta reinsertarse en los medios

Días atrás, en diálogo con Paparazzi, Jey Mammon aseguró que no está enojado con nadie, habló sobre cómo está lidiando con la situación y compartió algunos detalles sobre su futuro laboral en los medios. A pesar de que Telefe lo suspendió de la conducción de La Peña Del Morfi, el artista aseguró que su vuelta a la pantalla es inminente: “La tele es mi lugar así que pronto vamos a volver a la tele, obvio”.

Jey señaló sigue manteniendo una buena relación con Jésica Cirio, su excompañera en el programa de los domingos al mediodía en la pantalla de Telefe. Recordemos que después de la acusación por presunto abuso sexual, el canal para el que trabajaba Mammon, decidió apartarlo del aire. Desde entonces, el humorista se mantuvo alejado de los medios y guardó silencio durante un tiempo.

“No me escapé del país. Me fui de vacaciones, me fui a descansar y a ver amigos. ¿A dónde más voy a volver si no es Argentina? Y acá estoy, volví porque es mí país, porque vuelvo a mí casa. Estuve fuera unos días, me fui a relajar un poco y ahora estoy de vuelta”, insistió una y otra vez Jey Mammon en sus últimas declaraciones.

