Encontraron marihuana en la camioneta de Pablo Tamagnini, el cantante de La Konga

Pablo Tamagnini

Fuentes policiales informaron que encontraron droga entre las pertenencias del cantante de La Konga Pablo Tamagnini. Fue el martes por la noche durante un control de la Policía Caminera en la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz. Allí, constataron que el artista, tenía un frasco de marihuana para consumo personal, según informó La Voz.

Tal como consta en el acta, el hecho ocurrió a las 23:10 en el kilómetro 15 cuando dos efectivos controlaron de forma preventiva una camioneta Toyota Hilux que manejaba Tamagnini, quien estaba acompañado por una mujer. Allí, los ocupantes del vehículo entregaron de manera espontánea un frasco de mermelada con picadura de marihuana y dos cigarrillos armados con la misma droga para consumo personal, según indicaron. Luego de corroborar que los papeles del rodado estaban en regla y de haber hecho entrega de la marihuana, el músico y su acompañante pudieron continuar su viaje.

Esta mañana, Teleshow se comunicó con Alejandro Correa, jefe de prensa de La Konga, para consultarle por el episodio policial y respondió que la banda estaba viajando desde Córdoba a Buenos Aires para tomar un avión y emprender su gira por los Estados Unidos, y sobre la versión del control policial, indicó: “Me están diciendo que está viniendo toda la banda lo más bien para partir para Estados Unidos. Así que no creo que haya sucedido, pero hasta no estar con los cantantes y con los músicos no puedo decir nada”.

El cantante cordobés Pablo Tamagnini saltó a la fama en 2003 cuando formó parte del reality musical Operación Triunfo, de Telefe, en el que obtuvo el segundo puesto. Más tarde, se sumó La Konga como vocalista, la popular banda que en los últimos años alcanzó la popularidad nacional e internacional: en 2021 estuvo entre los los 50 más escuchados a nivel local y se convirtió en la banda de cuarteto más escuchada de Spotify.

Pablo Tamagnini durante un show de La Konga (@chofiiperez)

El gran salto a la popularidad de La Konga fue durante la pandemia del 2020. Allí, cada uno de los integrantes desde su casa, comenzaron a pensar en el futuro que querían, y que los sorprendió por demás. “Tiramos 42 temas con video en un año, hacíamos un tema por semana. Lo tirábamos a YouTube y la gente iba eligiendo. Estábamos en la nada, sin trabajo, sin poder generar, sin plata, empezamos a vender todo lo que teníamos. Tengo seis hijos, hay que mantener la familia. Eso fue lo que nos posicionó y ahí la gente eligió La Konga por una cuestión de que no le bajamos los brazos nunca y los acompañamos toda la pandemia”, contó en diciembre pasado el músico en una entrevista exclusiva con Teleshow.

“Creo que nuestra felicidad es ver artistas de otros rubros hacer el cuarteto para que se entienda que no es tan fácil. Muchas veces nos sentimos ninguneados con nuestro rubro, en algún aspecto, porque es muy popular. Hoy se nombra en todos lados y el cuarteto va creciendo todo el tiempo, no solamente por La Konga, también por nuestros colegas cuarteteros que están haciendo su esfuerzo”, agregó el artista quien, por su parte, aseguró que no volvería a enfocar su carrera como solista. “Me quedo hasta que me muera en La Konga porque creo que tenemos mucho para dar, todavía recién empezamos”.

Además, habló de los sacrificios que realiza al ser parte de la popular banda para la que trabaja durante todo el día y no solo cuando se presenta en los escenarios. “No estoy en los cumpleaños, no estoy en los casamientos de amigos, no estoy para nadie porque estoy para La Konga. Hay sacrificios de tiempo: en un proyecto tan grande como este se invierten las 24 horas. Yo estoy pensando, así no esté trabajando, en qué tema vamos a sacar el mes que viene o qué vamos a hacer para el disco que viene o qué puedo sumarle al show. Y soy feliz con eso porque me sale, porque lo sé hacer y porque lo disfruto mucho”.

