Pablo Tamagnini contó que una pelea con su hermano le dejó 81 puntos de sutura en su cara

Pablo Tamagnini conto que una pelea con su hermano le dejo 81 puntos de sutura en su cara

En la noche de este sábado, Pablo Tamagnini pasó por PH, Podemos Hablar y contó que una vez protagonizó una dura pelea con su hermano, que terminó con decenas de puntos de sutura. El cantante cordobés, puntal en el cuarteto La Konga que está en la antesala de una importante gira, dejó esta revelación en el marco del segmento “confesiones de vida” que destaca el programa conducido por Andy Kusnetzoff.

“Mi hermano estaba en una situación fea de su vida, en un momento feo y tuvimos una riña por un auto que yo tenía y él rompió. Yo se lo reclamé y en una pelea de dos chabones grandotes y tontos, peleamos a morir como dos perros”, contó Tamagnini.

“Ahí, él me pegó con un vaso en la cara y me dieron casi 81 puntos de sutura. Esos fueron momentos muy difíciles, pero ya lo superamos. Ahora estamos de 10, cada vez me llevo mejor con mi hermano. Costó, estuvimos un tiempo largo sin hablarnos hasta que encontramos un punto”, añadió.

Posteriormente, el cuarterero ofreció detalles físicos del enfrentamiento: “Me pegó con una patineta y después con un vaso. Me tiraba con cosas y cuando me pega en el ojo me corta el lagrimal y en pómulo me deja un vidrio. Después de eso, nos seguimos peleando como media hora más”.

Pablo Tamagnini, cantante de La Konga

“Fue una energía muy oscura –redondeó-. Estaban mi viejo y mi vieja, y no pudieron hacer nada. Fue un horror para todos”. Por último, Pablo Tamagnini contó cómo se recuperó y cómo se reestableció el tejido familiar. “Yo me fui manejando hasta un hospital de urgencias y me salvaron la cara. Yo tenía el ojo caído. Pudimos solucionarlo. Tengo una familia hermosa y nos apoyamos un montón”, cerró.

En otro tramo del programa, Andy Kusnetzoff pidió que pasen al punto de encuentro “aquellas personas que hayan tenido un amor prohibido”. El cantante dio un paso al frente, pero no quiso dar muchos detalles al respecto.

“No puedo hablar tanto, pero si tuve amores prohibidos. Mucha gente no lo aprobaba”, comenzó diciendo. Luego, agregó: “Yo era comprometido, estoy comprometido actualmente, pero en ese momento era más chico y era difícil la situación”. Al no querer hablar mucho del tema, generó más curiosidad en los presentes.

A raíz de esta situación, Ginette Reynal aprovechó el cara a cara para indagar más. “¿La fidelidad es integral, es física o es emocional?”, lanzó la actriz y conductora. “La fidelidad es emocional”, disparó Pablo. “¿Qué quiere decir eso?”, indagó Andy. “Uno puede ser físicamente infiel, pero mentalmente fiel”, explicó el artista. Y agregó de manera polémica: “Yo creo que soy un poco así, pero no me banco que mi mujer lo sea”. “Me dolería muchísimo que mi mujer me sea infiel. No tendría la madurez que ha tenido ella conmigo”, sentenció.

