Guillermo Coppola habló de la charla telefónica que tuvo con la China Suárez: “Ella entendió mal”

Guillermo Coppola dijo que La China Suárez estaría saliendo con un hombre de 60 años

Guillermo Coppola se vio envuelto en un escándalo por hablar de la vida amorosa de la China Suárez. Todo el lío comenzó este lunes en Intrusos cuando el exrepresentante de Diego Maradona charló con Marcela Tauro sobre los rumores de un supuesto romance de la mencionada actriz con un exjugador de fútbol.

La periodista aseguró que en una reunión privada ocurrida la semana pasada Coppola había contado que la ex de Rusherking tendría una nueva pareja de casi 60 años. “Cambió juventud por experiencia”, señaló en el programa de América. Luego aclaró que no sabía bien “el rubro” en el que trabajaba el señor, pero agregó: “Si llegamos a tener la información exacta, la decimos”.

Al enterarse de estas declaraciones, la actriz se enfureció y llamó a Guillermo para pedirle explicaciones. Más tarde, decidió contar lo ocurrido en una serie de mensajes que publicó en sus redes sociales. “¿Cuándo va a ser el día en que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla, y que quede ahí, en el aire”, se quejó en sus historias de Instagram.

Los posteos de la China Suárez (Instagram)

Coppola reveló a Teleshow algunos detalles de la charla que mantuvo con la atriz tras su participación en Intrusos: “Me llamó y le aclaré que Marcela contó algo que había sucedido en un almuerzo. Le dije que para darle veracidad al rumor que teníamos, lo íbamos a contar como un juego, nada importante”.

Ante la consulta de si estaba arrepentido de sus dichos, contestó: “Por ahí sí, ¿qué me meto en esos temas que para mí son intrascendentes y no llevan a nada? Pero ella entendió mal porque yo nunca confirmé absolutamente nada. Simplemente Marcela tiró la información y yo la seguí como si fuera un juego. Pero bueno, si está mal vale la disculpa y el arrepentimiento de haberme metido en temas que realmente no me interesan en nuestro mundo de hoy”.

En sus redes, la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio había expresado su enojo por las declaraciones expuestas en el programa respecto a su vida privada. “Dejen en paz a la gente. Llamé al señor que supuestamente dijo de mí que estaba con un nuevo novio, una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que les encanta poner”, escribió durante la noche del lunes.

“Me dijo (Coppola) que no sabe absolutamente nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer nada quedar mal a nadie. Feliz día del trabajador, menos para los que se escudan en su ‘trabajo’ para joderle la vida a otros”, disparó a continuación. Como algunos de sus seguidores le dijeron que no entendían el reclamo, Suárez volvió a publicar un mensaje para aclarar sus dichos.

“En un programa de televisión, un invitado supuestamente confirmó que yo estaba de novia con un señor de 60 años. No lo voy a nombrar, pero lo llamé por teléfono, porque así me manejo yo, y le pregunté por qué aseguraba cosas de mi vida sin conocerme. Y su respuesta fue: ‘No dije nada de vos porque no sé nada, lo hice para seguirle el carro a la conductora y que no se sintiera mal’. ¿Ahí se entiende?”, cerró la actriz, muy indignada.

Los posteos de la China Suárez (Instagram)

Los posteos de la China Suárez (Instagram)

