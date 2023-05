Marcelo Tinelli adelantó detalles del Bailando: “Arrancamos en julio”

Marcelo Tinelli debuta esta semana como director artístico de América

A fines de marzo, Marcelo Tinelli estampó su firma en el contrato con América TV para asumir el rol de director artístico de la señal y además confirmó la vuelta de su clásico ciclo ShowMatch. “Las charlas con América comenzaron el 10 de enero, en mi casa de Uruguay. Hubo muy buena onda entre todos para ver si este proyecto se podía dar a luz. No fue una negociación fácil, pero tampoco fue extremadamente difícil. Después de tantos años de estar acostumbrado a un trabajo de formato, porque estuvimos 17 años en El Trece y 14 en Telefe, era venir a una casa nueva. Por eso digo que vengo a aprender”, contó en una entrevista con LAM un rato después de sellar su vínculo.

En aquella oportunidad, había contado que iba a asumir su rol directivo a partir del mes de mayo y, justo un día antes de entrar en funciones, charló con Yanina Latorre al respecto. “Estoy recién llegado de haber pasado el fin de semana con mis hijos, ya estoy trabajando en casa, pensando en que mañana empiezo oficialmente en América, armando todo lo nuevo, lo que estoy preparando de la programación, lo institucional, cuestiones de prensa”, comenzó contando en una entrevista emitida en el programa radial Yanina 107.9 (El Observador FM).

“Estoy muy contento, muy entusiasmado, muy motivado, muy agradecido por esa oportunidad, que no la esperaba en este momento de mi vida, porque no pensé que me iba a agarrar con tantas ganas. Me gusta porque América es un canal que siempre va para más, que quiere crecer. Me gustó el desafío y vamos para adelante”, agregó Tinelli.

Marcelo Tinelli

En cuanto al Bailando por un Sueño, que será la insignia de un nuevo ciclo de ShowMatch, Marcelo comentó que ya tiene definido el estudio desde donde saldrá al aire, algo que se concretará “a partir de julio”, según dijo sin querer ser preciso con la fecha. “Me motivaba volver con el Bailando que es uno de los formatos más importantes de la televisión. Estuvo opacado en el último año, que lo hicimos en pandemia, con barbijos, sin tribuna... Era muy raro, muy extraño hacerlo así”, dijo.

“Este fin de semana me enganché con la serie de Fito Páez (El amor después del amor, emitida por Netflix) y me hizo acordar a mi adolescencia, a los shows de Sui Generis... Pero eso me hizo ponerme a ver programas viejos de Ritmo de la Noche y pensaba: ‘Qué grosa que era esa tribuna de mil personas, le daba un marco como de estadio de fútbol’. Y en el estudio en el que vamos a estar quiero eso, que haya calor popular, que vengan los fans club y todo. Está bueno hasta para los participantes”, reflexionó Tinelli.

Por otra parte, confirmó que ya tiene cerrado el jurado para el certamen, el cual estará integrado por Carolina Pampita Ardohain, Moria Casán, Marcelo Polino y Ángel de Brito. “Es el jurado más efectivo que tuvimos, el jurado que sale de memoria y que entiende perfectamente lo que es el juego de un reality. Esto es un show, no va a ganar el eximio bailarín, porque sino tendríamos que hacer el casting en la escuela del teatro Colón. Ellos lo entienden como nadie, lo entendieron durante años”, dijo.

Por otra parte, no quiso dar pistas de quiénes serán los participantes, algo que comenzará a saberse a partir de esta semana. “Los vamos a confirmar desde mañana porque tienen que empezar a ensayar. Todos los que dieron en las redes, nos interesan y tuvimos charlas, pero no los tenemos cerrados. Vamos a tener un gran elenco, con 16 o 18 parejas. Y vamos a hacer, mínimo, 100 programas. También vamos a tener una alfombra roja y se van a hacer cosas diferentes”, prometió.

