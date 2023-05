El problema de salud de Tomás Holder que preocupó a sus seguidores: “Es muy peligroso para el corazón y la cabeza”

Tomás Holder, más conocido simplemente como Holder desde que saltó a la fama por su participación en Gran Hermano, pasó el fin de semana internado y compartió en Instagram las razones. “¿Sábado de joda? Sábado de guardia en el sanatorio?”, anunció. Luego, mostró que estaba en una camilla con una vía puesta.

Sin embargo, al día siguiente, compartió un video en el que dio detalles sobre su situación: “Lo que me pasó fue una alteración al riñón, de la CPK. Otra vez me dio muy elevada, me dio 2.500 y en el 2021 me había dado 5.000″. Con estas palabras, buscó que sus seguidores entiendan lo que tiene mal en su salud.

“La CPK, para los que no saben, es una glándula del cuerpo que tiene que estar siempre baja, entre 50 y 100. Es muy peligroso para el corazón y la cabeza”, continuó especificando. De igual manera, envió un mensaje de mucha felicidad al final del video.

Para la tranquilidad de todos sus seguidores, Tomás Holder concluyó: “Estuve internado toda la noche, ya me dieron el alta y estoy contento. ¡Hay Holder para rato!”. En los próximos días, seguro compartirá diferentes imágenes de su preparación para el Bailando 2023, un proyecto en el que fue el primer confirmado.

La imagen del brazo de Tomás Holder

Semanas atrás, Holder había sido noticia luego de publicar un crudo video en su cuenta de Instagram en el que contaba que debía alejarse de las redes sociales por un tiempo para poder desconectarse y enfocarse en mejorar su salud. “Grabo esto para todos mis seguidores. Quería decirles que, por un tiempo, por unos días, voy a dejar las redes. Más que nada porque sufrí ataques de pánico y cosas que no me están haciendo bien”, dijo Holder en ese momento. Unos días después, publicó una extensa carta en el mismo sentido: “Quisiera volver a recuperar esa sonrisa. Entré a un mundo que no pertenezco, mucha noche, fiestas, excesos, descontrol, llegué a bajar 15 kilos estos últimos meses, ya sin ganas de entrenar, sin ganas de comer bien, solo pensando todo el maldito día en salir, tomar cosas y perderme entre la multitud”.

“Primero fue Cancún, después Punta del Este, luego Pinamar y Mar del Plata. Nunca paré, no dormía, me mantenían despiertos diferentes cosas. Este viernes mi cuerpo dijo basta. Tuve el primer ataque de pánico en el medio de una fiesta, sentí que me moría, sentí como me iba”, agregó, a la vez en que contó que durante el hecho que definió como “traumático”, la gente seguía pidiéndole fotos.

“Cuando te metés de lleno en el ambiente de la noche no es lo más sano, para nada. Durante mi paso por Punta del Este y Cancún, ingerí bastante droga, de todo tipo que te puedas imaginar. Y me arrepiento bastante porque intoxiqué muchísimo mi cuerpo”, contó días después, en diálogo con LAM (América).

