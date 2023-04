Los últimos mensajes que publicó Jorge Rial en las redes sociales antes de ser internado en Colombia

Jorge Rial

Jorge Rial debió ser internado de urgencia en Colombia. El periodista estaba de vacaciones en el país caribeño, cuando sufrió una descompensación, por eso, fue internado de urgencia y sus hijas viajaron de inmediato a ese país para acompañarlo.

El conductor de Argenzuela fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica del Country, en la localidad de Chapinero de la capital colombiana. Se trata de uno de los centros de salud privados más reconocidos de ese país con una trayectoria superior a los 60 años en la medicina.

“Jorge tuvo un cuadro cardíaco complejo que se pudo resolver en Hemodinamia y ahora se encuentra estable”, contó Capuya en declaraciones a la señal de noticias C5N al dar cuenta sobre la situación que atraviesa el conductor radial y televisivo en tierras colombianas, donde se encuentra en estos momentos.

El viernes, horas antes de sufrir la descompensación, el conductor había publicado una reflexión en su cuenta de Twitter opinando sobre la serie de Fito Páez, a El amor después del amor. “Es difícil definir la serie de Fito (Páez) cuando en cada escena se te estruja el corazón con los recuerdos”, escribió. “Lo artístico es un accesorio para que analicen los críticos. Los mortales lo disfrutamos”, completó.

El mensaje de Jorge Rial en Twitter

Y el último fue sobre el empate de River (equipo del que es hincha) con Atlético Tucumán. Entonces celebró el punto obtenido por el club de Núñez (1 a 1) y criticó a José Paradela por su torpe expulsión.

Morena Rial, hija del conductor, le dijo a De Brito: “Este episodio que tuvo mi papá es peor que los anteriores. Nos mandó unos audios y pudimos hablar con él. Después empeoró todo y ahora estamos a la espera de llegar y poder estar ahí”. Sin embargo, antes de viajar a Colombia, la joven buscó llevarle tranquilidad a sus seguidores y, a través de stories de Instagram, publicó una foto de su padre abrazado con su hijo Francesco con la leyenda: “Te amamos. Así te quiero, papi”.

Jorge Rial con su nieto Francesco

Más allá del impacto por el hecho, lo cierto es que el periodista tiene antecedentes en lo que refiere a problemas cardíacos. En 2010, le colocaron un stent por un cuadro de hipertensión que sufrió. Luego en 2014 debieron colocarle otro stent y en 2015 debió tomarse un tiempo libre de su trabajo en televisión por un pico de estrés. En 2020, fue trasladado de urgencia a un centro de salud después de descompensarse y en aquel entonces hasta se mencionó la posibilidad de colocarle un marcapasos, idea que después fue descartada.

“No me podían despertar para hacerme los estudios. Nuca me pasó así. Vi jirafas y elefantes y pensé que me había muerto. Vi animales porque me habían sacado de urgencia y estaba en pediatría”, explicó Rial durante su visita a PH, Podemos hablar. “Pensé que me moría. Fue estrés. No me llegaba bien la sangre a la cabeza”, agregó.

