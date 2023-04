Hernán Lirio sufrió un terrible accidente en la ruta: “Me salvé gracias a mi papá, que hoy cumpliría 84 años”

El terrible accidente que tuvo Hernán Lirio en la ruta: "Me salvé de milagro y gracias a mi papá que hoy cumpliría 85 años" (Instagram)

Hace unas semanas, Hernán Lirio tuvo una experiencia perturbadora en su casa cuando unas copas de vidrio, de la nada, comenzaron a moverse. Ese día, el periodista dejó registrado el hecho que lo conmocionó en sus redes sociales. Afortunadamente, no estaba solo. La señora que trabaja en su casa estaba presente y pudo ser testigo de lo que estaba ocurriendo.

“De golpe, una copa comenzó a moverse con mucha fuerza en mi casa”, escribió el dueño de Ramón sobre un video que grabó en el living de su casa, en Las Cañitas. La imagen sorprendía a la vez en que asustaba: de un porta copas colgaban catorce, para vino y para champagne, pero una de ellas se balanceaba de manera frenética mientras chocaba suavemente contra otra. Y nadie la estaba moviendo.

“Ay no, no, no, no, no. ¿Qué es esto? Gente: no sé qué carajo le pasa a esta copa. Pero es una sola copa”, se escucha la voz de Lirio sobre las imágenes, entre sorprendido y asustado, mientras seguía escuchándose el golpe de los cristales.

La copa seguía y seguía moviéndose, mientras el desconcierto de Hernán crecía. “No hay nada en este mueble que pueda llegar a mover eso. ¿O habrá algún temblor? ¿Hay algo que esté temblando? Ahora es otra también, eh...”, dijo mientras una de vino también se sumó al balanceo espontáneo. La publicación, tanto en Instagram como TikTok, explotó de comentarios. “Me llegaron miles de mensajes como este”, dijo Lirio en diálogo con Teleshow y compartió uno: “Decime loca, pero yo creo que son señales de personas que nos cuidan desde otro plano. Nos mandan mensajes y hay que aprender a interpretar”.

Al rato, dijimos: ‘¿No será el viento?’. Y cuando cerramos la ventana, nos dimos cuenta de que era el viento que movía las copas. Tenía una ventana que estaba abierta y en la otra punta había otra, también abierta. Así que probamos con cerrar una y pararon de moverse”, explicó finalmente sobre la escena que llamó la atención en las redes sociales.

Descartada la teoría paranormal, ¿alguna vez Lirio sintió alguna presencia del más allá? Dice él que sí. “Una vez tenía que tomar una decisión muy importante. Estaba en el baño de mi departamento anterior y había dos trapos de piso que yo tenía siempre ahí. Y cuando los miro, se apareció la cara de mi mamá, que murió cuando yo tenía un año. Le saqué una foto y cuando llegó un amigo que me conoce desde que era chiquito, le pregunté: ‘¿Qué ves en esta foto? ‘Dos trapos de piso’. ‘Mirala bien’. Y cuando la ve bien, en el centro de la imagen señala y dice: ‘Es tu mamá’”, recordó.

En esta oportunidad, Hernán volvió a sentir la presencia de sus padres pero esta vez con un hecho mucho más terrible. Según contó él mismo a Teleshow, “Vine a visitar a mi familia y estaba en Córdoba Capital volviendo para Villa María, mi ciudad, y 15 minutos antes de llegar, de la nada, se me reventó la cubierta delantera derecha y fue tremendo. No pude clavar los frenos de golpe porque venían camiones y autos atrás, pero tuve que tirarme a la derecha, el auto se balanceaba y el volante se movía para todos lados, así que tuve tirarme en la banquina como pude y una vez ahí frené y bueno, esperé que viniera el auxilio, porque mi auto no trae una”.

Más adelante, el periodista continuó con su relato, todavía muy conmocionado. “Después vino mi hermano desde Villa María con la gente de la gomería y ahí me cambiaron la goma. La verdad que fue un susto tremendo, gracias a Dios no me pasó nada, venía con la velocidad crucero, permitida, pero de la nada se reventó la goma. así que me salvé de milagro. Hoy sería el cumpleaños de mi viejo, que cumpliría 84 años. Él era camionero y siempre me decía que si me pasaba algo así tenía que agarrar bien fuerte el volante, tratar de estabilizar el auto y llevarlo a la banquina. Fueron 5 segundos en donde se me vino eso a la cabeza”, explicó.

“Cuando me bajé y vi cómo había quedado esa cubierta no lo podía creer. Realmente me salvé de milagro. Apenas llegué a Villa María fui al cementerio a agradecerles a mis viejos porque siento que ellos estuvieron ahí para ayudarme. ¡Lo hice laburar a mi viejo el día de su cumpleaños!”, cerró Lirio entre risas después del terrible momento que vivió en la ruta.

