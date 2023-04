El tierno video de Mica Viciconte y Fabián Cubero con Luca: celos, mimos y la divertida reacción del bebé

El tierno video de Mica Viciconte y Fabián Cubero con su hijo Luca

Mica Viciconte y Fabián Cubero continúan disfrutando del crecimiento de Luca, su primer hijo. Mientras se aproxima el primer cumpleaños del niño, la modelo y el exfutbolista suelen compartir diferentes momentos de su crianza. Los primeros pasos, las travesuras, los momentos tiernos y su vínculo con sus hermanas Indiana, Allegra y Sienna, frutos de la relación de Poroto con Nicole Neumann.

En las últimas horas, la influencer subió a su Instagram una postal de la intimidad familiar. Allí, Cubero sostiene a upa a Luca, que lo abraza mientras Mica intenta darle un beso a su pareja. Al parecer, esto genera los celos del bebé que con sus pequeñas manos intenta alejar a su madre en los reiterados intentos de abrazar y besar a Fabián. Y en un acto de protesta, no quiere saber nada con su madre cuando le ofrece sus brazos y se aferra más al padre.

“¿Quién dijo que los nenes son de mamá? Creo que hay excepciones”, escribió la exCombate para cuestionar la tradicional asociación popular. Está claro que los tiempos están cambiando. Y si no, que lo diga Luca, que se aferró a su padre con el afán de no compartirlo con nadie hasta que al final, parece darse cuenta de lo que está ocurriendo, ya que mira a cámara y esboza una franca sonrisa.

Al parecer, el niño tuvo un día pleno de papitis. Es que un rato antes, Mica había compartido otra postal de su pareja y su hijo, pero esta vez con la perra Aloha. Vale recordar que en este sábado se celebra el Día del Animal y muchos famosos optaron por homenajear a sus mascotas. Este fue el caso del excapitán de Vélez, que fue sorprendido por la lente de Viciconte: “Se pelean por saludar a su padre”; escribió la marplatense al pie de la foto, mientras su pareja los abraza con cada mano.

Al parecer, esta cuestión viene de días ya que, durante una visita de los tres a Cortá por Lozano, el bebé llamó la atención al querer ir de inmediato a los brazos de su padre. Ante esa situación, Mica aclaró: “Es que estoy todo el día con él, y cuando llega la hora del padre quiere jugar, entonces el nene dice ‘dame con papá’”, señaló la influencer. En ese momento, se produjo un divertido ida y vuelta entre los padres. La conclusión de Poroto es que Mica es “demasiado estructurada” con los horarios, motivo por el cual Luca quiere estar más tiempo con él.

En un tono más serio, Viciconte había abordado esta temática durante una entrevista exclusiva con Teleshow, en los días previos a la llegada de Luca: “En mi vida en general, soy de poner muchos límites, pero todos me dicen: ‘Cuando tengas tu hijo vas a ceder en todo´. La verdad no sé cómo voy a ser, creo que a veces los límites están buenos pero no me imagino. Quizás me encuentro en un mundo que digo todo que sí, así que por las dudas no digo nada”. Y allí también había opinado sobre el rol de padre que imaginaba para Cubero: “A Fabián como papá ya lo vivo, lo conozco bastante porque lo veo con sus hijas. No puedo decir nada malo, es un padre presente, que está, es bastante permisivo te diría, por eso yo no quiero ser tan permisiva, pero tampoco quiero quedar como Cruella de Vil al lado de él. Voy a tener que buscar un intermedio”.

