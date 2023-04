Patricia Pacheco disparó contra Ulises Bueno: “No sé qué le pasó, lo desconozco”

Patricia Pacheco habló de la decisión de Ulises Bueno de dejar los escenarios (Video: LAM, América)

La decisión de Ulises Bueno de alejarse de los escenarios por tiempo indeterminado después de haber sufrido una bronconeumonía que lo obligó a suspender varios shows, dio lugar a que las cámaras de LAM fueran en busca de la palabra de su excuñada, Patricia Pacheco. “Quiero tener una vida normal”, había dicho el cuartetero para explicar el motivo que lo había llevado a bajarse del éxito. Y esto hizo que muchos recordaran el triste final de su hermano Rodrigo, quien falleció en un accidente automovilístico en pleno auge de su carrera.

Cabe recordar que el Potro volvía de la ciudad de La Plata junto a Patricia y el hijo de ambos, Ramiro, ese 24 de junio del 2000 en el que perdió la vida. Y tanto la mujer como el niño, hoy de 26 años, quedaron muy afectados por la situación. “Cuando lo conocí era una recontra buena persona. Era un niño sano, le gustaba jugar al básquet, tenía buen corazón, lo recontra quería al nene”, comenzó diciendo Pacheco sobre Ulises en diálogo con Alejandro Castelo.

Y siguió: “No sé qué le pasó, lo desconozco. Es como ‘¿En qué te has transformado Ulises?’”. De esta manera, Patricia dio a entender que el creador de “Dale, vieja, dale” se habría olvidado de sus orígenes y habría perdido contacto con su sobrino. “Todo lo que logró es gracias al trabajo y el sacrificio de su hermano”, agregó luego la mujer.

Enseguida. Pacheco hizo referencia a la tragedia que terminó con la vida del padre de su hijo y, en relación a Ulises, agregó: “Espero que no le pase lo mismo que a su hermano. Tendría que pensar en su hija y en la mamá de su hija. Si a él le llegara a pasar algo, el daño que podría hacer a la madre de la nena y a la nena sería terrible, porque le delegaría todos los problemas legales”, señaló. En este sentido, afirmó que “ellas no se merecen pasar por nada, porque ya han pasado por bastante”, y aseguró que no tiene contacto con la hija ni con la ex de Ulises.

Cabe recordar que después de suspender un par de shows pautados para Semana Santa por un cuadro de bronconeumopatía que lo obligó a recurrir a asistencia de oxígeno, Ulises Bueno anunció mediante un comunicado en sus redes sociales su decisión de bajarse de los escenarios.

En un diálogo con Pablo Layús para Intrusos, el cordobés ahondó en los motivos que lo llevaron a tomar tal decisión. “Me siento un agradecido de la respuesta del público. Es una carrera muy larga que hemos hecho, 23 años de laburar, de cagarnos de hambre, de pasarla feo, de sacrificarse, de tratar de hacer las cosas bien y que nadie te dé una mano”, comenzó diciendo el cantante. Y a continuación, se explayó sobre sus sensaciones en el momento en el que el cuerpo lo obligó a parar para replantearse su vida. “Lo que yo quiero decir es que me tengo que bajar del escenario por una cuestión de que no estoy pudiendo disfrutar de lo que amo”, resumió.

Según el comunicado publicado oportunamente por el artista y su productora, Bueno continuará con sus recitales previstos antes de tomar esta decisión. La última fecha pautada es la del 13 de mayo en el Complejo Forja de Córdoba Capital, y luego comenzará el parate anunciado.

