El desconsuelo de Marixa Balli por la muerte de Felicitas en el derrumbe de Floresta: “Te voy a llevar en mi corazón”

Marixa Balli recordó a Felicitas, la mujer que falleció en el derrumbe de Floresta

Nunca imaginó que esa mujer de 72 años a la que buscaban desesperadamente tras el derrumbe de Floresta, podía ser la misma que hasta hacía unos pocos días se sentaba con su manta frente al local de Xurama que ella tiene en la zona conocida como Avenida Avellaneda. Y, al enterarse no solo de que se trataba de ella sino también de que había sido encontrada sin vida, Marixa Balli no pudo evitar su dolor.

El cuerpo de Felicita Cherre Ruiz, quien se encontraba desaparecida desde el martes cuando se derrumbó el PH de Avenida Rivadavia al 8758 donde vivía, fue rescatado en las primeras horas de la tarde de este viernes por las autoridades que trabajaban en el lugar. La mujer es la tercera víctima fatal de esta tragedia en la que también fallecieron una niña de 12 años y un joven de 19, luego identificados como Jefferson Aquino y Gabriela Jamile.

“Hoy fue un día muy especial. ¿Vieron que hubo un derrumbe muy importante en Flores? Fue algo muy desafortunado, la verdad es que muy lamentable. Yo veo hoy en la entrada del local, unas flores y unas velitas. Pregunto qué pasó y me dicen: ‘¿Viste lo del derrumbe?’. Y yo digo: ‘Sí, terrible’. A Felicitas no la encontraban, yo ni estaba enterada”, comenzó diciendo la actual panelista de LAM en un video que grabó desde su negocio y que compartió en su cuenta de Instagram.

Luego agregó: “Yo le permitía a Felicitas venir tipo tres y media de la tarde, y sentarse en la vidriera al costado para que vendiera. Era una señora mayor, un amor de persona, que me dijo con mucha educación: ‘Marixa ¿yo puedo vender acá mis medias?’. Yo en muchos vivos la mostraba a Felicitas. Y le tomé tanto cariño por su su esfuerzo de todos los días. Era una señora tan mayor que venía a vender. Ella se sentaba con sus soquetitos, siempre con una alegría y una sonrisa, levantándole el ánimo a todo el mundo. Muy tierna. Y cuando me entero que era a ella a la que estaban buscando, que jamás me hubiera imaginado, la verdad que me partió el corazón, porque la quería mucho como ella a mí”.

El derrumbe de la casa de Floresta visto desde un drone

Sin poder contener las lágrimas, Marixa recordó que para las fiestas de fin de año la mujer le había dado un presente que le había traído de Perú yle había escrito una carta muy afectuosa, que intentó leer entre sollozos. “Que Dios la bendiga y que la Navidad la haya pasado muy bien en su negocio. Le estoy agradecida eternamente por permitirme vender”, le decía Felicitas en la misiva. Y le dedicaba sus mejores deseos ”de todo corazón”.

“Mi pésame a la familia”, dijo luego Balli visiblemente afectada. Y, antes de mandarle un abrazo a todos los parientes de la mujer, reflexionó: “Este es mi homenaje para una persona de mucho laburo. Cuando la gente se queja, cuando los chorros salen a robar, porque no sé por qué motivo lo hacen y matan gente, acá en Flores hay mucha gente que labura y se rompe el alma todos días de su vida. Sean manteros o sea lo que sea, son gente de laburo. Así que Felicitas, te voy a llevar en mi corazón toda la vida, y lamento mucho que te haya pasado esto. Un gran ser humano. Dios la va a tener en el cielo. Y siempre, ese pedacito de mi vidriera, va a ser de ella”.

