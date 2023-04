La China Suárez recordó la traición de una amiga íntima en su momento de mayor exposición: “Te sentís leprosa”

La China Suárez contó que una amiga se negó a subir fotos con ella a Instagram: “Te sentís leproso” (Video: "Ferné con Grego", Luzu)

Eugenia la China Suárez brindó una entrevista íntima en la que no se privó ni evitó hablar de nada. Si bien no quiso ahondar demasiado en algunos detalles ni dar ningún nombre en particular, reveló que sufrió por amor más de una vez, contó que le rompieron el corazón en dos oportunidades y que en una de ellas se arrodilló para rogar que no la dejaran.

Fue durante una charla con Grego Rossello en Ferné con Grego, el programa que conduce por Luzu. Allí, también reveló que de un tiempo a esta parte redujo su círculo íntimo y se alejó de quienes se consideraban sus amigos pero que en verdad no la querían como tal. “¿No te llegan tus propios memes?”, preguntó el influencer y también quiso saber si aquel material le generaba dolor. “Depende con qué tema se metan, depende del momento de mi vida en el que esté”, respondió la actriz e hizo una salvedad: “Y por lo general, mis amigos y mi familia no suelen reenviarme nada”.

“¿Te pasa el amigo mala leche? Es famosa esa que dicen ‘¿Ay, amiga, qué es esto?’. ‘¿No entendés que esto no me divierte?’”, reprodujo el conductor un hipotético diálogo.

Sincera y con la seriedad que eligió para hablar del terma, la ex Casi Ángeles aseguró que le ha pasado en otras oportunidades, pero que a partir de entonces tomó distancia. “Ya no tengo, he tenido -sostuvo- Me pasaba un montón y yo me re angustiaba, y la que siempre estuvo ahí para abrirme los ojos era mi amiga Agus”, dijo sobre su amiga desde que tiene cinco años, quien no pertenece al medio y que siempre ha estado a su lado. La considera parte de su familia, así como ella lo es de la suya. “¿No te das cuenta, boluda, que eso no es una amiga? Que te digan eso no es de amiga”, le decía Agustina a la China tratándola de hacer entrar en razón y de que se diera cuenta las verdaderas intenciones de la otra parte.

Entonces, recreó un diálogo que sucedió tiempo atrás cuando ella, llorando, le contó lo que había dicho una mujer a quien ella consideraba su amiga: “Que no quería subir fotos conmigo porque su Feed se le llenaba de malos comentarios”.

Luego, indicó que recibió “miles” de consideraciones de ese estilo. ¿Y cómo le afectaron? “Te sentís leproso, literal”, se sinceró. “Es un momento de vulnerabilidad, de inseguridad, sos más chico. Me angustiaba, no me salía”, agregó la actriz cuando fue consultada sobre cuál era su reacción ante ese tipo de actitudes.

En la misma entrevista que la actriz le dio a Grego Rossello recordó una historia de desamor que tuvo a sus “veintipico de años” cuando le rogó a un exnovio para pedirle que no se separaran. “No quiero decir fechas porque me van a sacar quién fue y no quiero que culpen a nadie”, enfatizó sin intenciones de dar mayores precisiones para que no se pudiera especular con quién podría ser el hombre en cuestión.

“Te rompen el corazón porque a veces no te eligen y es muy duro”, continuó quien describió como “muy doloroso” el momento en que sucedió aquella circunstancia. Luego, agregó que la ruptura se dio porque él era muy celoso. “Te amo, pero no puedo con tu personalidad”, le planteó por ese entonces. “O sea, se había enamorado de mi liberad, mi independencia, y de libertad hablo de cómo soy yo, no de estar con 20 personas a la vez”, destacó ella.

“Y yo me acuerdo que me arrodillaba. Me vi... Fue durísimo. La desesperación de decir ‘¿qué hago arrodillada pidiendo por favor que no me deje?’ Porque me decía ‘Te amo, me encantás, pero no puedo estar con vos por tu personalidad. No puedo, me hace mal, me da celos”, recordó quien le prometió a su entonces novio que cambiaría. No sucedió, y hoy agradece no haberlo hecho. “Esas cosas que uno hace en momentos de desesperación, que después la vida no por nada es sabia y acomoda a todo el mundo en su lugar”.

Por su parte, consideró que el hombre en cuestión fue “un cagón” por haberle hecho tal reclamo después de un año y medio de pareja. “Era más grande. O sea, te acordaste tarde, hijo de puta. Un año y medio estuviste”. De esta manera, dio una pista más sobre quién podría ser, ya que se trata de alguien con quien ella estuvo en pareja durante ese período de tiempo.

“Es lo que pasa mucho -continuó-, que se enamoran de tu independencia, de tu libertad y después es lo primero que te quieren sacar. No es que siempre pasa, pero me ha pasado alguna que otra vez”, concluyó la China Suárez.

