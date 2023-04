Pablo Granados y Pachu Peña revivieron un clásico de VideoMatch en el Festival de Coachella en Estados Unidos

El Regreso De Pablo Y Pachu Modelos

Una de las duplas humorísticas más recordadas de VideoMatch es dudas fue la que conformaron Pablo Granados y Pachu Peña. Sus cámaras ocultas y sus ocurrencias al día de hoy continúan siendo parte de las risas cotidianas, a través del rescate emotivo de las redes sociales y del material de archivo. Un desfile de imágenes que van desde los falsos parientes hasta las Grandes poesías de pequeños autores, con una cita obligada en el inolvidable Deportes en el recuerdo.

Otro de los puntos altos que provocaba el deleite en el público es el sketch denominado Modelos, que daba cuenta de sus ocurrencias en la vía pública. Mientras frente a cámara se desarrollaba un reportaje casual, los dos humoristas irrumpían con un desfile improvisado con las más variadas indumentarias, llenas de color, transparencias o looks más audaces con poca ropa.

A casi 20 años de la finalización del ciclo, los humoristas regresaron con esta rutina a través de sus respectivas redes sociales y en un marco más que propicio para ellos. Y podemos decir que desde este momento, los Modelos tienen proyección internacional, ya que hicieron de las suyas en el Festival de Coachella, el encuentro musical californiano que se destaca por el colorido de su público, ajeno a los estándares y a los outfits establecidos.

“Tarde de locura en Coachella, Indio, California. Y un día volvieron los modelos, pero tenía que ser en el evento musical más importante del mundo. ¿Qué onda los tres outfits que pelamos?”, detallaron Pablo y Pachu en sus respectivas cuentas de Instagram, mientras de fondo sonaba la canción “Despechá”, de Rosalía.

Así, entre el público, desfilaron con mallas enterizas, remerones, shorts de jean, musculosas y hasta sombreros, mientras quienes circulaban a su alrededor miraban tratando de entender lo que estaba sucediendo. Los casi 350.000 likes a la publicación, más los 10.000 comentarios, dejaron a las claras el amor que el público tiene por el sketch que fuera parte de uno de los ciclos más emblemáticos de los ‘90.

“¡Muero por Coachella! ¡Indudablemente los mejores lookeados!” “¡No sólo el look! ¡Las estrellas del multi recital más importante del mundo. Me hacen reír mucho! ¡Por Dior, qué level!”, reza uno de los comentarios que resume las divertidas reacciones. Otros apuntaron directamente a la nostalgia de aquellos años de prime time y rating por los aires. “Tienen que hacer un programa juntos como en la época dorada. ¡Son unos genios!”.

Las celebrities también cayeron rendidas a las gracias del dúo rosarino. Inclusive uno de sus excompañeros, José María Listorti, que también suele apelar a sus sketchs retro en sus redes. Además, desde Araceli González hasta Vero Lozano, pasando por Georgina Barbarossa o Matilda Blanco también dejaron sus saludos y risas por lo vivido.

Así, Pablo y Pachu volvieron por un rato a VideoMatch después de un largo rato y alimentaron las ilusiones de verlos juntos nuevamente. La llegada de Marcelo Tinelli a la pantalla de América abrió todo tipo de especulaciones respecto a la futura programación y la posibilidad siempre latente de que el humor regrese al aire.

En el caso de Pachu, en 2021 había sido parte de La Academia en ShowMatch, haciendo gala de su humor y de sus atributos para el baile. en tanto que Pablo Granados en aquel entonces optó por decir que no y continuar con sus ocurrencias en las redes sociales. “No extraño la tele. Pero no porque me haya hecho algo malo. No la extraño porque encontré una libertad y un lugar, una zona de confort que es hermosa, nada más. Siempre me consideré creador de contenido, no actor, ni artista, ni cómico, sino creador de contenido. Esto que pasa con los celulares que cada vez te graban mejor y se escucha increíble, me cayó como anillo al dedo”, expresó por entonces en charla con Teleshow.

