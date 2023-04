Los conductores de El Observador 107.9 están listos para debutar en esta innovadora radio multiplataforma

Con un prestigioso plantel de periodistas, El Observador 107,9 se lanza este 1 de mayo

“Así somos. Así nos ves, Así nos escuchás”, dice el slogan de El Observador 107.9, la nueva radio multiplataforma que se lanza este lunes 1 de mayo con la dirección de Luis Majul, al que se le suma un plantel de profesionales compuesto por Viviana Canosa, Yanina Latorre, Franco Mercuriali y Esteban Trebucq en la grilla semanal y Federico Dexter Wiemeyer los fines de semana.

El histórico conductor de La Cornisa, hará su programa Majul 107. 9 de lunes a viernes de 13 a 16 hs. Contará con columnistas de primer nivel: Sara Werthein sobre interés general, Julieta Argenta con información deportiva, Gustavo Noriega con toda la actualidad política y general, Ale Lacroix sobre temas de bienestar y Martín Fernández Cruz en cine y series. Se tratará de un formato de magazine, con entrevistas a personalidades destacadas y sin perder el ojo en la información urgente y el análisis.

“Nuestro programa va a ser un magazine de autor. ¿Se podría llamar así? Por qué no. Va a haber una apertura con las primeras tres, cuatro o cinco noticias más relevantes a criterio del conductor, que soy yo. Después de eso vendrá una canción, después de la canción un comentario. Obviamente, antes presentaré a nuestro gran equipo. Luego vamos a jugar mucho con los oyentes, seguramente peloteando con los temas del día. Y vamos a tratar todos los temas que son parte de la conversación: la política, la economía, pero también el espectáculo desde la inteligencia artificial hasta por qué a Cristian Castro se le ocurrió desnudarse en pleno show de Miranda!”, explica Majul en diálogo con Teleshow.

Y continúa: “También le vamos a prestar atención al cine, las series, el deporte, el bienestar, el fútbol, la información judicial, la económica, además de mi comentario editorial. Vamos a empezar a hacer investigaciones especiales que voy a encabezar yo, que serán especialmente trabajadas para Majul 107.9 y la radio, El Observador 107.9. Y vamos a tener mucha música, muy buena onda, y una mesa para conversar los temas de los chats de mamis, de amigos, compañeros y de las conversaciones habituales”.

Luis Majul

Otra de las apuestas de la emisora es para el siempre fuerte horario de la vuelta. Allí estará Viviana Canosa para acompañar el regreso a casa con su particular impronta. Viviana 107. 9 saldrá al aire de 18 a 20 hs. brindando su enfoque sobre los temas más relevantes de la jornada, de frente y sin vueltas. “Tengo el honor y la suerte de que me hayan elegido para una nueva radio, un nuevo medio con el que hay mucha expectativa. Y estoy muy feliz, así que lo agradezco”, dijo la periodista.

Y explicó: “Es la primera vez que hago el regreso, porque siempre hice las mañana, los mediodías y las tardes. Hasta cuando empecé, en mis primeros trabajos hacía también trasnoche, que es el típico derecho de piso. Y pasé por casi todas las radios AM y FM. Pero me toca el privilegio de arrancar un nuevo medio, así que estoy muy contenta y con mucha alegría por el ofrecimiento”.

Sobre su programa, en tanto, Canosa adelantó: “Va a ser de actualidad, pero va a tener de todo. Le vamos a dar mucha importancia a la música y a todo lo que tenga que ver con lo cotidiano de cada persona que nos escucha y mucho más a la hora del regreso a casa en la mayoría de los casos. Así que vamos a acompañar, conversar, escuchar las voces de los oyentes, informar, opinar y disfrutar. Es mi punto de vista en todos los temas y no solo en los de actualidad, que sí va a estar y con una editorial del día, porque le voy a dar mucha importancia a lo que sucede, pero va a estar también mi mirada en cada cosa. Y lo que para mí es importante, a veces va mucho más allá de la noticia del día”.

Viviana Canosa

Entre Majul y Canosa, la tarde de El Observador tendrá al frente a Yanina Latorre, con el mismo sello que aporta cada noche en su sillón de angelita en LAM. En Yanina 107.9 abordará temas del espectáculo y la actualidad, compartiendo estudio con Gustavo Noriega y el ingrediente extra de la participación especial de su esposo, Diego Latorre, exfutbolista y reconocido comentarista de ESPN.

“¡Estoy tan emocionada! Arranca, por fin, mi carrera de conductora de radio que es una de las cosas que más me gusta en la vida. Fui co-conductora de Marcelo Polino y creo que lo hicimos bastante bien. Y, obviamente, fui columnista de Jorge Lanata y de Eduardo Feinmann, dos grossos. Voy a hacer un programa con información general y con espectáculos, pero no me quiero encasillar solamente ahí. Y quiero que sea distendido y divertido”, cuenta Yanina.

Y agrega: “Estoy entre Majul y Viviana que vienen con todo duro, política, quilombo...Es un año complicado. Y tengo al gran Noriega que me parece un tipo excelente, informado, culto y con un gran sentido del humor. Él sabe de todo. Me encanta y lo amo. Y lo más importante es que lo ama mi marido que fue el que me ayudó a elegirlo. Diego va a estar haciendo una columna de deporte y por qué no otras cosas. Y quiero meter secciones y que el público participe. Pero lo más importante es que va a haber buena información y nos vamos a cagar de risa. Porque quiero que sea un programa, como su nombre lo dice, ‘Yanina’: lo que soy yo”.

Yanina Latorre

Por su parte, El Observador tendrá en las primeras horas del día a Franco Mercuriali, actual conductor de TN de noche, que abrirá el aire con su programa Mercuriali 107.9. De 7 a 10 hs. de la mañana, uno de los horarios más fuertes de la radiofonía, presentará las noticias más destacadas, sus miradas y toda la información necesaria para comenzar el día. Vale destacar que es la misma franja que el conductor viene realizando en FM Berlín.

“Estoy feliz por la convocatoria de Majul para hacer la primera mañana. Me encanta el proyecto y las figuras que eligió para la programación, está buenísimo. Va a ser muy picante porque eligió a periodistas y figuras que realmente dicen lo que piensan y lo que sienten con mucha valentía. Y me gusta ser parte de eso y que Luis también lo sea. Creo que está buena la propuesta de que en una FM haya, además de buena música, información y análisis”, explicó Mercuriali.

Y detalló: “Por mi parte, voy a darle una mirada a cada mañana de lo que pasa en el país, con información pero también con opinión. Así que a la gente que arranque tempranito, que vaya al trabajo o esté en la oficina, me va a gustar poder acompañarla con todos los temas del día. No va a faltar por supuesto ni el tránsito ni la buena música. Pero quiero estar bien presente para darles una mirada de lo que está pasando en la Argentina. Sobre todo, en este año electoral que es crucial y tan desafiante con respecto a la situación económica”.

Franco Mercuriali

A continuación llegará una de las grandes revelaciones de los últimos tiempos en la televisión de aire. Esteban Trebucq, que este año saltó de la pantalla de Crónica a la de A24, estará a cargo de la segunda mañana, desde las 10 a las 13 hs., con Trebucq 107. 9. El programa tendrá como eje a los oyentes y los temas que afectan el día a día de los argentinos, con el estilo frontal y directo que caracteriza al conductor.

“Trataremos de establecer un vínculo cercano con la gente que está del otro lado. A mí me gusta ver y pensar el periodismo como un ida y vuelta con la audiencia. Particularmente, me aburre la conducción coacheada e industrializada, tanto en la tele como en la radio. Creo en otras lógicas, quizá más cercanas, más afables, más cordiales...Siempre utilizando el dato que es la base de nuestra profesión”, cuenta el periodista.

Y señala: “No sé si hay una nueva forma de hacer periodismo, no lo tengo en claro eso. Lo que sí es cierto es que hay una manera anquilosada que se está muriendo. Las nuevas audiencias no la compran más. Y yo espero formar parte de esa lógica distinta. No sé si novedosa, pero distinta y más cercana al diálogo con la gente. Yo siempre trato de plantearles a las personas que están del otro lado cuál es la noticia y no establecerlo yo desde mi criterio. Así que trataremos de hacer eso hablando mucho con la audiencia”.

Esteban Trebucq

La grilla de programación se completa los sábados de 9 a 12 hs. con Federico Wiemeyer que estará al frente de Dexter 107.9. El periodista de ElTrece y TN aportará su información sobre el mundo tech y lo mejor de la cultura pop, en una propuesta musical para ayudarte a vivir mejor y arrancar de la mejor manera el fin de semana. “Siempre que aparece un medio nuevo es para celebrar”, destaca el periodista.

Y agrega: “El desembarco mío me da mucha ilusión, sobre todo, porque tengo el horario que para mí es el mejor de la semana. El sábado, a esa hora, es el momento en el que el que está arrancando el fin de semana tiene todo por delante. Y el que está trabajando sabe que termina a mediodía o a lo sumo a primera hora de la tarde. Entonces, también está con el humor mucho más predispuesto y eso es muy lindo para explotar lo que vamos a hacer”.

Puntualmente, Dexter explica que hará “un programa de cultura pop”, para definirlo de alguna manera. “Vamos a tener tecnología, va a haber música, películas, cine, ‘nerdeada’, sin perder nunca el ancla en el informativo. Porque si pasan cosas van a estar también. Pero nos permitimos corrernos un poquito para relajarnos y, de golpe, contar la historia de una canción y dedicarle algunos minutos a eso. Además, yo soy muy melómano y siempre hemos tenido una muy buena respuesta de los oyentes, así que yo creo que la vamos a seguir teniendo. Podemos ir de cambios en WhatsApp al último episodio de La guerra de las galaxias o a tatuajes o recuerdos vintage del primer celular. Y eso nos permite navegar en temas que le son cálidos a la gente y compartir entre todos el sábado a la mañana”, concluye.

Federico Dexter Wiemeyer

El Observador 107.9 tendrá como gerente de contenidos a Juan Belli, ex La Red, Rock & Pop y Continental. Se escuchará en la frecuencia 107.9 que hoy ocupa Radio Berlín y que pasará a ser una emisora digital. Será periodística, de opinión y tendrá a la música en un lugar preponderante. La iniciativa forma parte del programa de crecimiento del Grupo de Medios El Observador en América, en el que se busca consolidar su presencia en la región y avanzar en su compromiso de crecimiento, con el objetivo de convertirse en uno de los medios más relevantes en la región.

